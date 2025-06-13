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台東多起海域溺水 議員籲別因噎廢食應強化安全

2025/6/13 18:52（6/13 19:01 更新）
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台東縣自3月迄今共發生8起海域溺水事件，導致10人死亡或失蹤、1人受傷；從2024年初至今已有45人溺水。台東縣政府13日邀中央、地方相關人員舉行海域溺水意外事故策進會議，由台東縣長饒慶鈴（左2）主持。中央社記者盧太城台東攝 114年6月13日
台東縣自3月迄今共發生8起海域溺水事件，導致10人死亡或失蹤、1人受傷；從2024年初至今已有45人溺水。台東縣政府13日邀中央、地方相關人員舉行海域溺水意外事故策進會議，由台東縣長饒慶鈴（左2）主持。中央社記者盧太城台東攝 114年6月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣從去年初至今已發生45人海域溺水，台東縣政府今天開會討論改善。民進黨台東縣議員簡維國表示，不要因海域意外事件多就因噎廢食，應做好教育及安全措施。

台東縣從3月起至今發生8起海域溺水事件，導致10人死亡或失蹤、1人受傷；從去年初至今，已有45人溺水，引起外界關注。

針對多起海域溺水意外，台東縣政府今天上午邀請中央單位、台東縣政府各科室、鄉鎮公所及縣議員討論海域溺水意外事故策進會議，會議由台東縣長饒慶鈴主持。

饒慶鈴表示，近期包括都歷海灘、綠島白沙灣、三仙台等多處海域接連發生多起令人痛心的溺水事故，每一場意外的背後，都是一個家庭的心碎與社會的警醒，應正視海域安全管理，並加強因應、進行更積極的作為。

她說，台東擁有美麗海岸線與豐富水上活動資源，是國內熱門的親水活動地區；隨著旅遊人潮增加，風險也隨之上升，縣府將持續整合教育、觀光、消防、海巡及在地公所力量，建立預警與應變系統，確保民眾與遊客生命財產安全。

會中，台東縣消防局規劃各單位對海域安全維護及災難搶救分工，其中擬由海巡署東部分署負責「事故現場成立聯合指揮所，統籌海域救援事宜」。

台東縣消防局表示，過去這幾年也都由海巡主導海岸救援的統籌指揮，包括要不要申請空勤支援，要不要要徵用民間力量協助，這個模式應該可以持續建立。

饒慶鈴補充指出，「我們願意配合海巡救援，我們協助」。

海巡署東部分署主任秘書羅弘熙與會表示，救災指揮中心的成立各縣市做法不一，有縣市是消防局，有縣市是海巡署，要視狀況，因此由海巡署成立聯合指揮所及統籌指揮救災一事還要協調，有待商榷。

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簡維國在會中表示，不要因為海域事件多就因噎廢食，而是要做好教育及安全措施，海域愈開放愈安全，因此支持開放水域。

他指出，要讓喜好親近水域游泳、釣魚的人有得選擇，因為做選擇就代表風險承受，例如先前開放杉原灣從事水上活動，這樣有些喜歡海泳的人就不會選擇在台東無人海邊游泳而增加意外風險。（編輯：戴光育）1140613

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