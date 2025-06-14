小孩離世仍收疫苗簡訊 議員批北市釀家長二度傷害

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北14日電）議員接獲陳情，民眾未滿1歲小孩離世，事後仍收到市府提醒施打疫苗簡訊，對家長是二度傷害。北市衛生局表示，已縮短資料介接時間，避免時間差造成誤發通知簡訊。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩以質詢資料指出，接獲民眾陳情，其小孩在3月21日不幸過世，4月及5月卻持續接獲北市衛生局發送疫苗接種簡訊，家屬在哀慟之際再度承受情緒衝擊。

黃瀞瑩說，事後詢問衛生局得到回應指已輔導12區健康服務中心在接獲民眾反映時，可即時通報辦理更正，但因作業節點更新日分歧，導致有時間差。她認為這是制度性風險，對處於哀慟家屬而言，如無形二度傷害。

黃瀞瑩指出，衛生局與民政局應同步更新資料，縮短資訊落差，同時設置通知暫緩機制，避免資料未更新就發簡訊，且要縮短各區健康服務中心接獲反映後即時通報與終止流程時間，提高應變效率。

對此，衛生局透過新聞資料回應，市府提供出生滿2個月至未滿6歲，且具有第2類台北市兒童醫療補助資格的幼兒，全額補助第1到3劑腸病毒71型疫苗，並利用簡訊提醒幼兒家長。

針對民眾反映子女死亡後仍接獲疫苗接種簡訊，衛生局指出，主因是戶籍資料與衛生局兒童醫療補助系統每月資料介接的時間差，已縮短資料介接時間為2天，避免造成誤發疫苗催種的簡訊。

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衛生局表示，設籍台北市的家長可註冊衛生局建置嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統，家長完成系統註冊，並登錄幼兒基本資料，可在幼兒預計接種日前7天接獲系統自動寄發的簡訊或電子郵件通知。

衛生局指出，如家長因故不希望再收到疫苗簡訊通知，可向居住地轄區健康服務中心反映就能取消訂閱。（編輯：林恕暉）1140614