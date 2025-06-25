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屏縣府：5月車禍死亡14人 自撞與無照駕駛最多

2025/6/25 14:27
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府統計交通事故，5月單月死亡人數達14人，相較去年同期增加11人，分析事故型態以自撞與無照駕駛為主，屏東縣長周春米要求全面強化道路安全。

縣府今天新聞稿指出，今年5月交通事故死亡人數達14人，已連續4個月呈現上升趨勢，顯示交通風險持續升溫，並相較去年5月死亡人數增加11人。事故型態以自撞與無照駕駛各占50%，其中65歲以上高齡者占死亡人數36%。周春米在道安聯席會報中，要求相關單位全面強化道路安全防制作為。

縣府交通旅遊處表示，針對不同用路族群，推動全面性交通安全宣導。高齡者部分，持續安排「路老師」深入社區下鄉宣導、發送危險路口簡訊外，為加強長者夜間安全發送反光背心，提高長者夜間能見度與行走安全及推動高齡換照；針對機車族群，則強調不闖紅燈、不超速、勿疲勞駕駛等安全守則，透過「多面向、分齡化」策略，打造更安全交通環境。

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另外，屏東縣警察局也同步啟動大型車違規專案稽查，重點項目包含不依標誌標線行駛、車體結構變更、貨物未妥善固定及酒駕與疲勞駕駛等。統計顯示，今年1至5月間，大型貨車主責事故共發生73件，造成2人死亡、86人受傷，較去年同期死亡減少5人、受傷人數減少22人，顯示執法與預防工作成效。

交旅處呼籲，7月將針對「路口未停讓」加強執法，駕駛人行經無號誌或閃光號誌路口時，應主動減速並停讓幹道車輛，轉彎時也應隨時留意周邊行人與車流狀況。（編輯：李淑華）1140625

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