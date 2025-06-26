新北耶誕馬拉松接力賽報名 封街3棒跑24.7公里

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市耶誕馬拉松接力賽今天開放報名，觀旅局表示，今年改為3人接力組隊制，讓報名門檻更友善。也推出「區間賞」，每棒都有個人獎項，鼓勵總長24.7公里中，挑戰自我最佳成績。

新北市觀旅局今天舉行記者會，說明「新北歡樂耶誕城」系列活動中，具特色的馬拉松接力賽運動盛會；邀市民在歲末年終迎接幸福、共享節慶氛圍。

觀旅局說，去年首屆活動受到跑者熱烈響應，今年將賽事升級，預計開放666支隊伍報名參賽。賽制改為3人接力組隊制，讓報名門檻更友善，今天起開放報名。

觀旅局說，耶誕馬拉松接力賽總長24.7公里，每人負責一棒，跑者將有機會征服封街的縣民大道、大漢溪高灘地，在城市核心盡情奔馳，體驗難得的街道路跑快感。

為提升競賽刺激感，觀旅局說，除「變裝組」鼓勵選手發揮創意，以多元風格裝扮上場，今年特別推出「區間賞」機制，每棒皆設個人獎項，鼓勵選手挑戰自我、衝出最佳成績。

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記者會中公布賽事物資，有兼具保暖與造型的潮流毛帽、跑衣，及接力賽的接力信物「鈴鐺揹帶」，巨型鈴鐺搶眼又饒富存在感。

完賽獎牌也以組合式創意設計，三棒選手完賽後的獎牌拼湊起來，將從平面升級成立體的樣態，成為耶誕樹的意象，象徵攜手完成接力挑戰的榮耀。（編輯：林恕暉）1140626