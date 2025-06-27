台東湧泉泳池鑿井補水 與魚共游畫面再現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）承載許多台東人共同回憶的台東市湧泉游泳池，經過台東市公所鑿井供水解決了缺水問題，今天開始對外開放，與魚蝦共游的畫面再現。

台東市湧泉運動公園前身是台東市立游泳池，也是國內罕見的自然湧泉泳池，池內許多魚蝦共游，也培育許多台東市游泳選手，這幾年因抽地下水、乾旱、地下水流改變，經常出現乾涸，台東市公所重新整建，今天舉行「再造湧泉‧風華再現」開幕，台東市民重溫往日人魚共游時光。

台東市長陳銘風致詞時表示，台東在地人暱稱「普魯」的湧泉公園，自日治時期開鑿至今，已有近90年歷史，承載好幾代台東人夏日清涼記憶；多年來，陪伴許多在地孩子長大，也見證地方的發展與變遷。

他說，近年因周邊工程過度抽取地下水，加上先前施工不當，導致水位時常不穩，降低民眾使用意願，讓人惋惜。上任市長後，就將整建列為優先推動的工程之一，盼能讓這片承載在地情感的「普魯」重新綻放生機，推動台東市觀光。

台東市公所提供書面資料表示，湧泉公園整建內容，除了改善周邊環境設施，更在去年7月完成水閘門的裝設，大幅提升池水的排水循環，讓水質能維持清澈潔淨，同時也進行鑿井工程，補充水源，穩定湧泉供給，讓兩座泳池分別維持在約120公分與80公分的水深，重新達到安全戲水的標準。另外，花東基金補助進行湧泉公園的門戶改善計畫。

透過 Google News 追蹤中央社

台東市公所表示，目前免收費開放，夏季時段為每天上午5時至9時、下午2時至6時。原本每週三、週日為固定休池日，為因應暑假戲水需求，即日起至8月底止，週日照常開放，僅每週三休池。

戲水池設有簡易冷水淋浴間，無吹風機等設備。提醒民眾，12歲以下兒童需由成年人陪同入池，戲水時務必注意自身安全。（編輯：謝雅竹）1140627

承載許多台東人共同回憶的台東市湧泉游泳池，經過台東市公所鑿井供水解決缺水問題後，27日開始對外開放，與魚蝦共游的畫面再現。中央社記者盧太城台東攝 114年6月27日