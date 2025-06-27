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澎湖風櫃國小美感教育 看見海島多元面貌

2025/6/27 17:32（6/27 17:41 更新）
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澎湖縣風櫃國小26日在地區跨領域美感教育社群期末分享會中，展現海島教育多元豐富面貌，與會來賓和演出學子們開心合影留念。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年6月27日
澎湖縣風櫃國小26日在地區跨領域美感教育社群期末分享會中，展現海島教育多元豐富面貌，與會來賓和演出學子們開心合影留念。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年6月27日
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（中央社澎湖縣27日電）澎湖縣風櫃國小昨天在地區跨領域美感教育社群期末分享會中，以「生活即學習」為理念，將海洋教育帶進學生生活中，展現海島教育豐富面貌。

教育部持續推動跨領域美感教育卓越領航計畫，計畫主持人台灣師範大學教授趙惠玲、黃純敏，以及台灣藝術大學、台北市立大學、台東大學等多位教授皆出席風櫃國小美感教育成果分享會。

風櫃國小校長林妍伶表示，學校位於四面環海的小漁村，早在108課綱尚未正式推行前，便已嘗試將海洋議題納入教學設計，將「海」從生活中昇華為美感教育，引導孩子從小學會認識、尊重與守護自然，並呼應108課綱所強調的「藝術源於生活，應用於生活」精神，使風櫃國小成為海洋教育的典範。

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海洋議題融入教學，林妍伶指出，其中包括環境保育、漁業知識及海洋文化等，在課綱實施後，海洋教育正式納為校定課程，同步結合地方資源，讓孩子從課堂走進海洋、從知識走向實踐。而透過參與跨領域美感教育卓越領航計畫，運用跨領域美感課程，深化孩子心靈陶冶與美感實踐能力。

風櫃國小積極進行跨領域美感教育與海洋教育，除在地跨校交流與推廣外，還與台灣本島小學交流，並將觸角延伸至韓國、美國等地，拓展孩子的國際連結與視野，讓美感與海洋教育不僅是一項教學，更是價值與信念的傳遞。（編輯：張雅淨）1140627

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教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」團隊及多名學者教授26日跨海到澎湖，出席風櫃國小「戲說風櫃」的跨領域美感教育社群期末分享會演出並合影。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年6月27日
教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」團隊及多名學者教授26日跨海到澎湖，出席風櫃國小「戲說風櫃」的跨領域美感教育社群期末分享會演出並合影。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年6月27日
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