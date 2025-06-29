台南水道博物館新焦點 夏季少見波斯菊花海亮相

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南山上花園水道博物館規劃打造夏季較少見的波斯菊花海景觀，種子經前一段時間雨水助攻，近日已逐漸綻放，館方預計再過1個月左右將全面盛開，成為暑假賞花好去處。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，水道博物館廣闊的戶外空間以及多樣化植物，使整個園區充滿生機，尤其是搭配季節規劃的花海景觀，在百年紅磚建築及熱情陽光襯托下，場景彷彿歐洲古堡，成為熱門打卡景點，也帶動人潮親近古蹟。

館方人員表示，園區腹地廣大，以往夏季因為氣候炎熱，缺乏遮蔭，影響遊客入園意願，文化局近年來在園區內普植各類樹種，成形綠蔭搭配遊園小火車及戲水池等設施，成為遊客夏季戶外踏青好選擇，今年夏季入園人數已較往年明顯增加。

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館方指出，除了玩水之外，規劃於園區C館東側打造夏季波斯菊花海，月前撒下種子後，經過梅雨季加持，目前已開放近4成，估計約1個月後將全面盛開，由於一般花海盛開期大都集中在春節前後，屆時將出現夏季少見的盛開花海景觀，最近已有遊客專程前往拍照。

館方指出，雖然前幾日曾出現較大雨勢，打落樹枝並傷及部分花區，但初步評估並未造成太大影響，館方並將配合花海盛開期間舉辦系列活動，邀請民眾到郊區賞花、玩水，參加豐富戶外活動。（編輯：張銘坤）1140629