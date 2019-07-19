承辦台北跨年晚會 必應將主打跨界元素

（中央社記者吳家豪台北19日電）2020年台北跨年晚會首度非電視台主標，由五月天演唱會幕後推手必應創造主標取得承辦權，將在舞台表演、周邊系列活動、社群行銷中大玩跨界元素，期待呈現全新風貌。

必應今天發布新聞稿表示，台北跨年晚會自2004年以「台北最HIGH新年城」定名後，皆由電視台取得主標承辦，今年台北市政府在標案上首度採取製播分離的形式，期望將舞台節目內容的專業與轉播宣傳專業做優化分工。

必應指出，今年晚會將以「跨界CROSSOVER」作為整體設計核心，將不同的元素相互碰撞出火花，除了舞台表演的內容大玩跨界外，同時也應用在周邊系列活動與社群行銷中，進行全新的嘗試。

必應創造執行長周佑洋強調，取得承辦權對必應就是一種肯定，必應也會落實開創「跨界」新面貌的承諾，製作一場前所未見的台北市跨年晚會。

必應創造跨年活動總統籌陳宜盈擁有15年以上大型活動招商經驗，她說，今年期望讓贊助商跟著晚會一起玩跨界，而不是生硬的LOGO露出。

必應創造今年轉播夥伴的華視副總經理劉俊麟表示，必應擁有豐富的演唱會專業經驗，對於晚會內容的設計勢必能與電視台思維不同，也更能掌握活動現場氣氛，讓整晚的演出不只是一場拼盤式演唱的轉播節目。（編輯：李信寬）1080719