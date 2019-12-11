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多重觀點分析反送中 公視紀錄片探討港人心境

最新更新：2019/12/11 20:13

（中央社記者陳秉弘台北11日電）節目「獨立特派員」拍攝反送中紀錄片，從歷史、社會架構的路徑分析反送中運動，也採訪5名不同職業港人分享其在運動中的角色，試圖從示威運動不同脈絡中，觀察港人真實心情。

香港反送中示威運動成為2019年全球最為關注的事件之一，至今仍持續進行。公視節目「獨立特派員」希望能透過節目記錄、探討整個香港反送中運動的過程，推出紀錄片「傾城之搏－香港反送中之路」。

「傾城之搏－香港反送中之路」從1997年的香港在英國政府統治下，回歸中國後開始探討，自那時開始香港民眾與港府之間的衝突、紛爭不斷，藉此歷史回顧理出一條路徑，觀察香港民眾與北京政府間的矛盾。

片中也回顧今年6月9日在香港金鐘一帶、百萬港人走上街頭的「反送中」遊行，且鏡頭透過5名香港住民在運動中各自不同的角色，試圖探究港人參與的真實心境。

公視表示，「獨立特派員」記者萬真彣及袁宏書2人在反送中運動發生後，多次前往香港採訪，萬真彣回憶，在一場抗爭拍攝中，因為香港員警不斷發射催淚彈，讓身上幾乎沒有防備設施的她眼淚直流，無法睜眼。

在當時，一名勇武派示威者突然遞出護眼罩，叫她趕緊戴上，「即使勇武派選擇比較激烈的方式在香港街頭抗爭，他們還是不想傷及無辜的吧」，萬真彣至今對當時情景印象深刻。

「傾城之搏－香港反送中之路」將於今天晚間10點，於公視「獨立特派員」節目播出。（編輯：張芷瑄）1081211

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