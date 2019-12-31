五月天蕭敬騰開唱 台北跨年粉絲嗨翻

「台北最High新年城-2020跨年晚會」31日晚間在台北市政府前市民廣場舉行，由樂團五月天擔任開場嘉賓，為活動揭開序幕。中央社記者裴禛攝 108年12月31日

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市跨年晚會由五月天及金曲歌王蕭敬騰領軍的樂團「獅子LION」相繼登場，揭開序幕，一開唱即嗨翻。

台北市跨年晚會「這裡我們混大的」，開場由五月天揭開序幕，一連飆唱「派對動物」、「離開地球表面」、「成名在望」等，氣氛嗨翻，現場雖飄著小雨，不減粉絲熱情。

接著由蕭敬騰領軍的樂團「獅子LION」帶來「美麗、醜與我」的自彈自唱演出，還有翻唱樂團櫻桃幫「再見我的愛」、邦喬飛「It's My Life」以及自家作品「LION」，展現超強渲染力，讓粉絲大呼感動。

此外，台北捷運指出，截至20時為止，捷運全線總運量約224萬人次，較去年同期增加60.1萬人次；台北市政府周邊4站－市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站運量20.2萬人次，較去年同期增加1萬人次。目前營運狀況正常。

因轉播權而鬧出爭議的華視YouTube直播頻道與愛奇藝今晚皆轉播跨年晚會。台北市觀光傳播局已表示由雙方協調，不會介入。（編輯：戴光育）1081231

「台北最High新年城-2020跨年晚會」31日晚間在台北市政府前市民廣場熱鬧登場，樂團五月天擔任開場嘉賓，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 108年12月31日

「台北最High新年城-2020跨年晚會」31日晚間在台北市政府前市民廣場舉行，樂團五月天開場演出，帶來多首歌曲炒熱氣氛。圖為五月天主唱阿信。中央社記者裴禛攝 108年12月31日

「台北最High新年城-2020跨年晚會」31日晚間在台北市政府前市民廣場熱鬧登場，歌手蕭敬騰（前）率樂團「獅子LION」開唱，嗨翻全場。中央社記者裴禛攝 108年12月31日

「台北最High新年城-2020跨年晚會」31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，歌手蕭敬騰（圖）領軍的樂團「獅子LION」熱力演出，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 108年12月31日