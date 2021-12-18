「茶金」戲服即日起展出 連俞涵爆料仕凌因戲吃醋

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（中央社記者王心妤台北18日電）公視與客委會合製時代劇「茶金」今晚將播出最後2集，劇組今天舉辦特映講座，「劇服展」也是今起開展。連俞涵今天爆料飾演文貴的仕凌曾因入戲而吃醋，甚至笑罵她「太過分」。

「茶金」製作人徐青雲、湯昇榮、共同製作人羅亦娌演員連俞涵、溫昇豪、薛仕凌、李杏、許安植今天出席特映講座，會前接受媒體訪問分享拍攝點滴。連俞涵透露不只社群媒體上觀眾因為支持不同角色組成情侶檔分成多個派系，連劇組人員也入戲選邊站。

連俞涵回憶，有次劇組吃飯時，飾演文貴的仕凌私下打趣說：「為何妳可以這樣看温昇豪，滿是愛意，太過份。」仕凌也分享，劇中文貴對小吉的感情就是「一見鍾情，至死不渝」，兩人為了培養默契，戲外也黏在一塊成為「共食好麻吉」。

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李杏片中飾演京劇名伶夏慕雪，上週劇情停在與溫昇豪飾演的KK結為連理，雖然有觀眾批評，但她也親自發文分享演出的心境轉折，溫昇豪則說：「戰亂下人們無依無靠，夏老板與KK這樣的共築家庭，是非常合理的，許多長輩看了戲後很有共鳴。

「茶金」即日起至12月底將在台北誠品生活南西店4樓梯廳展出「劇服展」；「戲劇經典場景特展」則在花蓮文化創意產業園區24棟展出。最後兩集將於今晚9時在公視播出。（編輯：李亨山）1101218

「茶金」女主角連俞涵。（公視提供）