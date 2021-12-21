茶金解答四萬換一元劇情爭議 只為呈現時空背景與人物設定

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影片來源：茶金

（中央社記者葉冠吟台北21日電）時代生活劇「茶金」18日播出結局，製作團隊今晚也對「四萬換一元」史實爭議做出回應，強調沒有任何高層指導與意識宣傳，且全劇也不是歷史紀錄片，只希望藉由戲劇橋段定錨劇中時空背景與人物設定。

「茶金」團隊今晚在社群平台回應「四萬塊舊台幣換一塊新台幣」劇情史實爭議，並強調製作影集過程，沒有任何高層下指導棋，也沒有任何政治意見或意識宣傳，擁有完全創作自主，感謝公視多年來持續給予創作者的完全信任。

「茶金」團隊強調中美雙方「磋商密會」的劇情，並非忽略史實或竄改史實，而是想透過戲劇看待台灣當時面臨的艱困局勢，也希望迅速定錨全劇1949年的時空背景，並清楚明確的展現KK（温昇豪飾）的人物設定。

「茶金」團隊表示，全劇是「時代生活劇」而非「歷史紀錄片」，但依舊試著貼近時代脈動，從文獻資料中找線索。團隊指出，這項政策是國府施行的決策，在這之前，國府也曾在中國大陸發行過法幣及金圓券，但都以失敗告終，並引用「保衛大台灣的美援」一書。

書中指出，1949年6月，在美國經濟合作署分署代署長葛理芬給其上司、美國經濟合作總署署長赫夫曼的「台灣情勢」報告指出：「台灣經濟繼續惡化…但僅在3週前，財政廳長嚴家淦肯定的告訴我，目前的貨幣達到某種穩定情況，不推出貨幣改革，7天後被迫放棄那種想法，軍隊數量增加，日用品短缺，幾乎是上海淪陷的翻版。」

「茶金」團隊表示，從此份報告能看出國府的態度反覆。

此外，同樣在「保衛大台灣的美援」書中提及，1949年台灣貨幣持續貶值下探，同年4月美國大使館參事莫成德，向國務卿艾奇遜提出陳誠留任的評估報告也指出：「ECA將與農復會共同協助台灣發展自給自足的經濟方案…以幫助台灣銀行實施控制通貨膨脹的貨幣政策。」團隊認為，從這段劇情中能知道華府與國府對抑制通膨的磋商辯證確實存在。

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「茶金」團隊表示，這場戲是凸顯大時代下台灣人的縮影，KK看著華府與國府一來一往討論這塊土地的重大變革，但身為這塊土地的人卻沒有話語權，夾縫中求生存的他，所關心的是如何把「建設台灣」變成雙方共識。

「茶金」團隊強調，全劇是原創故事，12集劇本完成後才開始前製與拍攝，再授權小說出版，不管以何種文本形式，都期待能從戲劇創作上，努力貼近時代的脈動和情感，「試著去搭建一座橋，引領大家去認識那些美好又崇高的祖輩精神」。（編輯：張芷瑄）1101221