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熱門台劇結合深度旅遊 斯卡羅、茶金行程陸續推展

2021/12/20 13:01（12/20 16:46 更新）
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疫情下民眾出國旅遊減少，有立委20日提出，盼善用台劇「斯卡羅」、「茶金」等夯劇推出有靈魂的文化旅遊。原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左）表示，逐步推出中。客委會主委楊長鎮（右）則說，一週內邀業者規劃茶金之旅。中央社記者楊淑閔攝 110年12月20日
疫情下民眾出國旅遊減少，有立委20日提出，盼善用台劇「斯卡羅」、「茶金」等夯劇推出有靈魂的文化旅遊。原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左）表示，逐步推出中。客委會主委楊長鎮（右）則說，一週內邀業者規劃茶金之旅。中央社記者楊淑閔攝 110年12月20日
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）疫情下民眾出國旅遊減少，立委盼善用「斯卡羅」、「茶金」等夯劇推出有靈魂的文化旅遊。原民會主委夷將．拔路兒說逐步推出中。客委會主委楊長鎮說，一週內邀業者規劃茶金之旅。

立法院內政委員會今天安排原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、客家委員會主委楊長鎮就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」議題進行專案報告，並備詢。

民進黨籍立委張宏陸、國民黨籍立委魯明哲及林文瑞等都呼籲原民會、客委會搭配戲劇「斯卡羅」、「茶金」熱潮，吸引民眾到原民部落、客庒深度旅遊。

楊長鎮表示，「茶金」拍攝景點20幾處多在各地客庒，例如桃園市大溪老茶廠、屏東縣蕭家古厝、新竹縣關西天主堂等，一週內會邀請相關旅行社進行初步溝通、討論，也會跟周邊條件設施比較成熟的鄉公所詢問資源、優先來做，推出「茶金之旅」。

楊長鎮指出，「茶金」拍攝靈感來自北埔姜家，是客委會委員廖惠慶將其父親廖運潘寫的故事送給客委會看，讓人看得津津有味，之後再給公廣集團董事長陳郁秀看，客委會因此跟公視合作展開「茶金」的拍攝。

魯明哲表示，「茶金」已吸引到年輕族群關注，且如同楊長鎮曾說的，關於客家文化榮耀、語言推廣這件事，沒想到「茶金」的效果不比平常制式宣導效果差。

張宏陸則說，不要拍完就結束，可仿效他國列出拍劇景點、規劃各種深度旅程，「有靈魂的旅遊」才能長久、賺好幾年。夷將．拔路兒回應，這個部分已經有跟部分旅行社逐步進行。（編輯：張雅淨）1101220

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