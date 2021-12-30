中國賭客輸錢舉報張信哲代言 反遭大陸網友圍剿

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（中央社台北30日電）歌手張信哲遭一名中國賭客舉報為境外賭博網站代言，今天事件爆開後，大陸網友一面倒挺張信哲，認為他根本沒違法，反過來圍剿該名賭客輸了錢不服氣，還要賴給明星。

微博帳號「京城四少之一」16日起接連發布影片、文章稱：「本人實名舉報歌手張信哲，2020年2月20日公開在疫情最嚴重的時刻，公開代言菲律賓網賭詐騙平台，公開挑戰公安部零容忍底線。」

據他聲稱，某寶娛樂（歐寶娛樂）打著張信哲的名號，到處誘騙中國大陸受害者進行賭博，好多人因此傾家蕩產，他也被「成功詐騙」人民幣150萬元（約新台幣650萬元）。

張信哲在大陸形象甚佳，沒有傳過負面新聞。陸媒今天披露此事後，立刻躍為熱搜話題第一名。

不過在微博相關新聞討論串，大陸網友一面倒支持張信哲，認為境外賭博是合法的，該平台又沒有在中國大陸投放廣告，張信哲在別國代言合法產業，獲得合法收入，何錯之有。

許多大陸網友還反過圍剿這名賭客「輸了不服氣，拿代言人撒氣」、「明明是自己沉迷賭博，輸了就賴明星，要是贏了你會分一半給人家嗎？」、「歐寶是國外代言，你自己跑去賭，是你明知道違法的前提下去的！輸了跑著來抹黑張信哲真不要臉…」、「賭鬼最不值得可憐」。

中國網紅律師封躍平也發文稱，張信哲代言的是國外賭博平台，並不在中國大陸上線，不能因此就反對其代言行為。而且中國是一國兩制，在香港澳門等地方賭博暫時還屬於合法的存在，如果張信哲因此就被封殺，這將本末倒置。

張信哲今晚在微博發表聲明並致歉，最後向粉絲強調自己「依舊是你們認識的那個熱愛音樂的歌手」，迄今獲得超過6萬網友按讚。粉絲們紛紛留言打氣，表示永遠相信與支持「阿哲」。

但受到事件影響，張信哲已確定不參加上海東方衛視的跨年晚會。

截至目前，尚未有中國官媒對此發表評論。（編輯：楊昇儒）1101230