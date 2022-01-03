全明星籃球賽禾浩辰奪MVP 章廣辰被邀戰第4季

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「全明星籃球表演賽」2日在台北小巨蛋登場，最終由「雷霆藍」以68比58拿下勝利，狂奪26分的藝人禾浩辰（左）成為MVP。（寬宏藝術x好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）星光熠熠的「全明星籃球表演賽」昨晚在台北小巨蛋登場，最終由「雷霆藍」以68比58拿下勝利，狂奪26分的禾浩辰成為MVP，章廣辰則被錢薇娟敲碗參戰「全明星4」。

「全明星籃球表演賽」陣容集結「全明星運動會」第一、二季籃球好手和熱愛籃球的藝人，分成組成「暴風紅」和「雷霆藍」進行正規賽制的籃球賽。陣容包含：禾浩辰、蔡昌憲、傅孟柏、周予天、威廉、章廣辰、正義、王家梁、李玉璽、張睿家、姚元浩、鍾承翰、潘君侖、吳念軒等。

寬宏藝術和好看娛樂發布新聞稿，在現場觀眾加油聲和應援賽，選手們積極搶球，在禁區衝撞相當刺激。最後由「雷霆藍」以68分比58分拿下比賽勝利。

擔任表演嘉賓的韋禮安在比賽結束後，一連帶來3首歌曲「如果可以」、「還是會」及「女孩」緩和現場廝殺緊張氛圍。全程在後台看比賽的韋禮安搞笑自白，雖然看得相當刺激，「不過這也讓我更加確定，我不敢參加『全明星運動會』」，讓全場笑成一片。

錢薇娟選出2名「全明星籃球表演賽」MVP候選人，分別為拿下14分、21個籃板的章廣辰，以及狂砍26分和10個籃板的禾浩辰，最終MVP由禾浩辰拿下。

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體育系畢業的禾浩辰相當感動，他表示，如果自己一輩子當選手，可能進不了小巨蛋，很開心最後選擇藝人這項職業，並在這次「全明星籃球表演賽」完成他終生的夢想，「這個獎項是我打籃球以來第一次拿MVP，我們隊幫我分擔很多，每一個人都拚盡全力，我想把這個獎獻給大家」。

最近以夯劇「華燈初上」癡情警察「阿達」一角備受觀眾喜愛的章廣辰，雖然無緣MVP，但籃球實力不僅被球評錢薇娟認可，甚至瘋狂邀約參加第4季「全明星運動會」，肯定他是潛力新星，期待在新一季節目看見章廣辰的身影。（編輯：管中維）1110103

「全明星籃球表演賽」陣容集結「全明星運動會」第一、二季籃球好手和熱愛籃球的藝人，分成組成「暴風紅」和「雷霆藍」進行正規賽制的籃球賽。（寬宏藝術x好看娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日