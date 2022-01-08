「大港開唱」血肉果汁機搭檔炎亞綸 預售票10分鐘售罄

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）第13屆「大港開唱」音樂祭，將於3月26、27日在高雄駁二港邊舉辦，歌王楊烈也將登台開金嗓，吸引樂迷瘋狂搶票，全數預售票在今天中午開賣後，10分鐘售罄。

台灣指標性音樂祭「大港開唱」2020年一度停辦，在去年復辦後聲勢空前，創下鐵鳥、預售票紛紛「秒殺」的驚人紀錄，讓樂迷很期待今年大港開唱會帶來什麼樣的驚喜，果然首波卡司就推出「台灣五木宏」歌王楊烈。

楊烈今天透過「大港開唱」新聞稿分享，自己聽過大港開唱很久，「受邀的心情非常飛揚、也很榮幸」；大港團隊成員也加碼爆料，楊烈都是親自回覆大港演出的所有疑問，連新聞稿都收到烈哥親自錄音的錄音檔，團隊每個人都被楊烈圈粉。楊烈也特別推薦歌迷，到高雄一定要吃溫體牛肉鍋以及旗津的海鮮「金價讚」。

本屆「大港開唱」第2波卡司，則由金音獎3項大贏家得主血肉果汁機領軍，與「炎P」炎亞綸搭檔共同出擊，讓粉絲開玩笑表示：「炎P來開示了！」

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炎亞綸說：「很嚮往去大港，印象中非常多很棒的獨立樂團跟創作歌手都會到大港演出，很開心接到邀請，當時還在想要不要開船去好了」；至於現場演出想挑戰的內容，炎亞綸則表示：「大港開唱現場都太炸了，我應該會想唱一首超抒情的歌把大家拉回來，一首而已。」

自2021年「大港開唱」復辦後，不但首次啟用室外雙舞台，包含在9號碼頭的「南霸天」，及位於高雄流行音樂中心戶外廣場「女神龍」，也首次將舞台數提高至10個大小舞台。「大港開唱」團隊表示：「2022年大港開唱將維持同樣高規格水準，打造最能讓樂迷享受的軟硬體規格，敬請大家期待。」（編輯：張芷瑄）1110108