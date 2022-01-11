國際橋牌社2藏彩蛋 前總統府辦公室秘書演自己

（中央社記者葉冠吟台北11日電）台劇「國際橋牌社2」還原時任總統李登輝訪問母校美國康乃爾大學，並發表「民之所欲，長在我心」演講，劇中協助潤稿的總統府辦公室秘書，就是由時任秘書李靜宜親自客串。

「國際橋牌社2」劇組昨天臉書發文揭曉第5集彩蛋，邀請到時任李登輝總統府辦公室秘書李靜宜本人，演出當年的自己。

劇組介紹，李靜宜除了曾是總統府辦公室秘書外，也是知名的翻譯家，暢銷著作「追風箏的孩子」（The Kite Runner）及「正常人」（Normal People）都是由她翻譯。但李靜宜最為台灣人所熟知的「作品」，是1995年李登輝訪美期間，在美國康乃爾大學發表的演講稿，其中一句「民之所欲，長在我心」，後來也成為前總統李登輝生前在台灣流傳最廣的名言。

劇組分享，當年外交部擬定的演講稿，李登輝不甚滿意，於是請身邊最瞭解自己理念與意志的李靜宜，將這份別具歷史意義的講稿，潤飾成最符合國家格局、他最滿意的模樣。

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後來李登輝也為李靜宜的著作「近寫李登輝－紅樹林生活筆記」寫序，序中寫到：「靜宜擔任我的秘書，已逾10年。最初，是借重她的外交專業和語文能力，協助處理涉外事務與文書工作。但經過一段時間的磨練後，靜宜憑著認真肯學的精神和全力以赴的工作態度，很快就突破秘書角色的限制，參與許多政策協調與制訂的過程。」

網友紛紛在劇組貼文下留言：「居然是本人演出！太酷了！」、「她一出場，那個氣勢，在螢光幕前守著頻道看的我，就知道她非同小可」，甚至還引出李靜宜本人回覆：「謝謝溢美，實在不敢當。」（編輯：張雅淨）1110111