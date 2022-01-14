年輕飛官投資汪怡昕 蹲北車外秒簽合約

（中央社記者張若瑤台北14日電）製作人汪怡昕籌拍「國際橋牌社2」期間，有位F16戰鬥機飛官主動電聯要小額投資50萬元，兩人首次見面相約於台北車站，竟蹲大門外就秒簽合約。汪怡昕錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享拍攝過程中難忘的小故事。

「國際橋牌社2」開啟小額投資，最低金額為新台幣50萬元，20個投資者中多數為年輕人，有竹科的白領上班族、宜蘭的有機農夫，令汪怡昕印象最深刻的是一位F16戰鬥機飛官。對方主動打電話聯絡表示投資意願，並告知是現役職業軍人，最近任務繁重，在趕回部隊報到前，希望與汪怡昕碰面，「我心裡在想，這是什麼狀況，真的太玄了！」

兩人早上9時約在台北火車站見面，當時星巴克還沒開門，只好蹲在外面廣場聊天，「這樣就把約簽了。」汪怡昕好奇問為何想投資，年輕飛官的答案差點惹哭他，「其實我們都一樣，你也在做第一線，有我們（空軍）頂著你不用怕，第一線支援第一線。」

知道對方工作是驅離敵機，汪怡昕和他開玩笑，「我們台灣到底行不行啊 ？你們頂得住嗎？」年輕飛官也很幽默地回應：「放心，你叫陸軍加油一點啦！我們空軍超強的。」汪怡昕特地拿手機拍下年輕飛官的背影留念，「終戰即首戰，我想全中華民國沒有人這樣簽約的。」

第2季最難做田野調查的部分，是90年代的外交工作與兩岸交流環境，檯面下通過學術交流、採購，與委託公關公司等各式各樣的形式，汪怡昕表示，這些都是「under table」的暗戰，包含影集中一段祝仕真主任與對方總書記辦公室主任交手的情節，「那是由時任李登輝總統辦公室主任蘇志誠口述的史實。」

前總統李登輝在1995年美國康乃爾大學之行前，委派蘇志誠去香港與江澤民親信曾慶紅會面，汪怡昕轉述兩人接觸時的細節，「蘇主任說，哎呀不好意思，這次你們大概擋不了我們去美國。」對方做了一個頗值得玩味的動作，先敲敲桌子上面，「我們該罵的要罵」，又敲敲桌子下面，「該交往的還是要交往」。汪怡昕感嘆，這種場合太過機密，當事人不說沒人知道了。

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汪怡昕在邀請政治人物客串的過程中，逐漸觀察出他們的性格對政治路的影響，「你大概就能理解，有些人為何就差一口氣上不去。」這不是Yes or No的問題，汪怡昕分析，「政治人物的算與不算界線在哪？會不會千算萬算就漏算一筆？」

在罷免案剛結束就同框拍戲的顏寬恆與陳柏惟，兩人在事前只要求一件事，就是希望劇中位階一樣，汪怡昕本來還擔心現場氣氛尷尬，沒想到顏寬恆竟然問他，怎麼不邀顏清標來演打警察局長巴掌的議長，汪怡昕當下是怎麼回應的？到底是哪幾位政治大咖答應了他又放鳥，反反覆覆好幾次？以及有什麼畫面是拍了又被刪除？而記載2003年和平醫院事件的各項文獻中，竟然有還未浮出水面的關鍵人物？這些內容將在14日「空中小客廳」（https://reurl.cc/GoorKd）節目播出。中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms），除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。更多內容請搜尋「中央社好Pod」，或上各大Podcast平台收聽。1110114