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國際橋牌社2公視開播 總統幫打片體會同島一命

2021/12/25 16:14
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（中央社記者林克倫台北25日電）總統蔡英文今天透過臉書表示，公視「國際橋牌社Island Nation 2」今晚開播，故事真實還原台灣在危機下「同島一命、死裡求生」精神，邀請年輕朋友可把握機會收看，體會台灣在特殊時代的政、軍情勢。

「聖誕假期，你準備好片單了嗎？」總統在臉書表示，公視「國際橋牌社Island Nation 2」將在今天晚上開播，每週六晚間9時連播兩集，之前錯過的朋友可以把握機會收看。

總統說，從「天橋上的魔術師」、「斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867」、「茶金Gold Leaf」等作品，一直到「國際橋牌社2」，這些屬於台灣這塊土地的故事，政府會繼續投入力量支持，也期盼未來可以有更多的戲劇、動畫、電影，能產出更多具開創性，又能代表台灣的內容，進軍國際。

總統指出，更重要的，好內容也要有觀眾熱情收看、政府持續出力，多方的支持才能讓台劇有養分產出更多元的作品。

總統說，「國際橋牌社2」的故事設定在1995至1996年，真實還原台灣當時在危機下「同島一命、死裡求生」的精神，並寫實還原台灣民主化珍貴的歷程；許多年輕朋友可能沒有機會參與這段歷史，正好可以藉由戲劇，來體會台灣在那個時代特殊的政、軍情勢。

總統表示，趁著週末，她要邀請民眾一起支持台劇，週六晚間9時記得看公視「國際橋牌社2」。（編輯：楊凱翔）1101225

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