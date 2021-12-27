羅北安飾澎湖七一三事件受難者 查歷史資料有陰影

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演員羅北安（左）與范宸菲（右）在戲劇「國際橋牌社2」首次合作，2人飾演父女默契超好，私下相處也融洽。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）演員羅北安在政治台劇「國際橋牌社2」詮釋「澎湖七一三事件」受難者，戲中與女兒范宸菲隔牆吐露往事的片段相當催淚，羅北安坦言為角色做功課查資料時，查到最後有些陰影。

羅北安與范宸菲首次合作，在「國際橋牌社2」飾演父女，一場兩人相隔一道牆，羅北安抱著相框，坦言自己是「澎湖七一三事件」受難者，訴說從未提起過的痛苦回憶，相當催淚。

「澎湖七一三事件」發生在1949年7月，一群山東流亡師生跟隨國民政府來到台灣澎湖，因為想繼續學業拒絕當兵，卻因此被指控為匪諜而遭遇不幸。

導演林世章透露，羅北安在得知自己角色有經歷過「澎湖七一三事件」時，為此做了很多功課。羅北安透露，本次演出印象最深刻的不是在鏡頭前，反而是在做功課的時候看到這些資料，「那個真的很恐怖，而且還會有一點陰影，剛好這也反映在演出的情緒中。」

另外，演員郭耀仁在劇中飾演雲林縣議長周定榮，則是1990年代台灣黑金政客的典型代表，從政後不改流氓痞子本性，囂張跋扈的行徑讓黑白兩道都拿他沒轍，讓網友又愛又恨。

不過私底下的郭耀仁個性相當靦腆，更自嘲：「我是臉看起來像會抽菸、吃檳榔，可是我本人真的甚麼都不會。」劇中角色為展現氣勢抽雪茄，郭耀仁只得不斷練習，甚至一個晚上把一包抽完頭暈到吐。

特別的是，由於全劇以中、美、日多方角度切入1996年台海危機，日前日本放送協會（NHK）紀錄片節目「NHK特集」以台海危機為主題，報導中國對台灣加強軍事施壓的現狀，以及日本應對方向時，也大量收錄「國際橋牌社2」片段並專訪劇組。

「國際橋牌社2」每週六晚上9時到11時，於公視、公視YouTube網路直播頻道、公視MOD頻道播出。（編輯：張雅淨）1101227