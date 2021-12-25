國際橋牌社2打磨政治類型劇 台灣民主成亮點題材[影]

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影片來源：公視 PTS 臺灣

（中央社台北25日電）政治，台灣人愛聊，但在影視產業卻是敏感禁忌。「國際橋牌社」製作人汪怡昕卻把「台灣的民主」視為闖進國際市場切點，也想為成為台灣政治類型劇的打磨舞台，磨出經驗也想淘出好演員。

「國際橋牌社」被譽為台版「紙牌屋」，是台灣首部以當代政治為背景的影集，2019年狠砸新台幣7500萬元打造以1990年至1994年台灣近代政治背景的第1季後；汪怡昕睽違2年，加碼到1億元把觀眾帶到1994年至1996年的台海飛彈危機及首次總統直選。

非做政治劇不可的理由，汪怡昕接受中央社專訪時表示，有3點，第1是台灣的歷史與國際情勢太精彩，「哪有國家25年前的故事跟現在很像，多妙」；第2是國家應建立台灣歷史記憶；最後也是最重要的，他笑言「沒有人做戲是想賠錢的，它絕對會賺錢」。

汪怡昕指出，未來的市場是「內容為王」，當歐美影視大國或韓國以更豐沛預算、精緻技術，製作各式刑偵、醫療、職人影集時，再做同樣題材「人家幹嘛買你的？」

汪怡昕認為，台灣最獨特的故事，就是「台灣的民主」。

台灣首部以當代政治為背景的影集「國際橋牌社」製作人汪怡昕（右）與影集第2季女主角范宸菲（左）日前接受中央社專訪，暢聊拍攝趣聞。中央社記者王飛華攝 110年12月25日

他表示，台灣近年都處在國際熱點，「國際市場很好奇，台灣處在共產最前線為什麼還沒死掉？但台灣的歷史政治，其他國家的人都做不來，還是得靠台灣人來拍，這就是市場產品的缺口」。

不過，汪怡昕也坦言，台灣政治類型劇經驗確實還不成熟，沒前例可循、收看觀眾的輪廓也相當模糊，但就是因為「國際橋牌社」第1季實踐案例，讓製作第2季時知道如何修正改強，轉而由事件服務人，主角從3生3旦縮減成2人，讓人物刻畫更厚實，以主角的生命歷程帶領觀眾回顧歷史。

「國際橋牌社」IP共規劃8季及外傳，汪怡昕希望以季度形式磨練經驗，「類型劇需要不斷練習來厚實基底，台灣正在踏第一步，別忘記韓國前十年也是在拚命拍爛片」。

汪怡昕分享，「國際橋牌社」播出的市場回饋也有助於同業累積數據，後來第1季的編劇鄭心媚就在公視台語台推出「自由的向望」系列戲劇，就是以「李明哲事件」與「太陽花學運」及「美麗島事件」為故事背景，同樣引領觀眾了解台灣民主化的進程。

同時類型劇的推展，也能讓更多台灣好演員被看見，提供各種年齡層、不同模樣的角色，不再只是霸總、富家千金，汪怡昕以跑龍套19年、才以「國際橋牌社」報社主管一角獲得金鐘獎男配角的馬力歐為例，「不然你叫馬哥去演貴公子，人家只會以為是司機」。

汪怡昕坦言，戲劇碰觸政治議題會讓演員有所顧忌，確實曾遭許多演員婉拒演出，他也會擔心是否會影響點頭參演的演員，但事實證明，「國際橋牌社」播出後反而讓這群好演員的演技被更多人看見，他也鬆了一口氣。

第2季女主角、演出外省二代政治記者的范宸菲也認為，演員本身就是要對劇本及角色負責，沒有立場問題，「而且橋牌社的劇本沒有逼你要認同，也有不同政黨立場，並不會造成困擾」，反倒是有機會以角色身分重新活在當年歷史，讓她更覺得這片土地上的民主及自由很珍貴，因為得來不易。

最後，汪怡昕幽默地指出，不用先焚香沐浴，或把台灣史整套讀完才來看「國際橋牌社2」，大家可以純粹當個觀眾，享受劇情高潮迭起，「有興趣再來google，再來認識台灣」。

「國際橋牌社2」即日起每週六晚上9時至11時在公視播出。（編輯：戴光育）1101225

「國際橋牌社2」製作人汪怡昕受訪時指出，未來影視市場是「內容為王」，而台灣的民主故事就是最亮眼的題材，其他國家拍不出來。中央社記者王飛華攝 110年12月25日

演員范宸菲在「國際橋牌社2」演出女主角、外省二代政治記者，她很開心有機會以角色身分重新活在當年歷史，讓她更覺得這片土地上的民主及自由很珍貴，因為得來不易。中央社記者王飛華攝 110年12月25日

影集「國際橋牌社2」中，馬祖軍事線選用帶點咖啡色調，讓拍攝地點高登島的綠植呈現黃色調，強調島上環境的荒蕪感。（公視提供）