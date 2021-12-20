國際橋牌社2將開播 楊烈憶當兵抽金馬獎被兵變

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政治台劇「國際橋牌社2」電視播映權落腳公視，20日舉辦上檔記者會，演員楊烈（右5）、趙正平（左4）、馬力歐（右3）等人出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）政治台劇「國際橋牌社2」電視播映權落腳公視，今天舉辦上檔記者會。第2季遠赴馬祖北竿高登島拍攝，扮演總統的楊烈透露當年當兵抽中「金馬獎」成為外島兵，還被女友「兵變」。

「國際橋牌社2」故事聚焦於台灣1994年至1996年間，以第一次總統直選和台海飛彈危機為故事背景展開。記者會上製作人汪怡昕、熊九山、導演林世章及林龍吟，以及主要演員楊烈、馬力歐、范宸菲、陳家逵、趙正平、撒基努等人出席。

特別的是，客串的政治圈彩蛋演員們，不分政黨色彩齊聚現身，包含民進黨立委鄭運鵬、台北市議員阮昭雄辦公室主任林延鳳、基隆市議員童子瑋，新黨台北市議員侯漢廷、前親民黨重要幕僚吳崑玉、民眾黨顧問胡文琦等人。

其中，身為國際橋牌社顧問之一的吳崑玉分享，參與「國際橋牌社2」編劇工作相當有趣。他指出，由於顧問群原本都分屬不同黨派，卻常關在一個地下室共同討論劇情，彼此把當年自己經歷的故事拿出來比對，常講一講就有人大叫「原來當年那條就是你幹的！」「原來當初我們全黨都被某某某給騙了！」然後提醒編劇一定寫進去，讓全場哄堂大笑。

楊烈會後接受媒體聯訪分享，自己當年當兵抽中「金馬獎」，全梯4000多人就他成為唯二的外島兵，前往馬祖南竿外島當兵。

這回拍攝「國際橋牌社2」讓楊烈回想起在前線當兵的狀況，大讚劇組把外島前線的氛圍成功營造出來。楊烈自曝是「兵變」受害者，被學校同學的女友放生，坦言「寫到手軟都沒有回信」，只能在外島自我療傷。

汪怡昕透露目前續作的拍攝進度，趙正平的角色在續集會升官到金門擔任軍事要角，馬力歐會到知名娛樂週刊「二週刊」擔任總編輯，范宸菲則從記者轉任政治幕僚；外傳「和平歸來」和第3季與將分別在明年4月、10月開拍。

影集將於25日起，每週六晚上9時到11時，於公視主頻道、公視YouTube網路直播頻道、公視MOD頻道連播2集。（編輯：管中維）1101220

演員楊烈（圖）在戲劇「國際橋牌社2」飾演總統，其中一場戲到馬祖北竿高登島取景，讓他回憶起當年在外島當兵的時光。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月20日