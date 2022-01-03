每一集電視都當成電影來拍 他們就是要台劇「好看」

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填補故事的空白，提前想到觀眾意料不到的，這群人絞盡腦汁、費盡心力，縮小了電視影集與電影「質」的距離。

文：王心妤／攝影：王騰毅／圖片提供：許力文、Netflix、百聿數碼、公視／場地提供：餘生漫漫

「其實我每次訪問，我都很害怕大家問我這個問題，因為我很害怕他們帶著失望的表情離開這一行。」台劇《華燈初上》造型指導許力文在電話那頭說著。

「他喔！我還沒大學畢業就認識他了，他就跟我說不要進入這一行啊！」台劇《茶金》美術尤稚儀看著坐在一旁的美術指導賴勇坤說。

被問到想對年輕人進入這一行的建議？三人雖然嘴上都說著快逃快逃，千萬別想著進這行，很苦的！但嘴上說說，臉上卻都帶著笑容，甚至還能聽見他們的笑聲。

有人說，台劇這幾年變好看了，但怎麼變好看的？沒人說得清楚，可以肯定的卻是，有一群人不露臉、不出頭，就是默默做著幕後工作，無時無刻不費盡心思，想著如何讓台劇變好看。許力文、尤稚儀、賴勇坤三人，正在這支台劇勁旅的隊伍之中。

這些年大家明顯感受到台劇起飛，遠的不說，2019年的《我們與惡的距離》，不只議題探討的更深入，連題材也更加不設限；還有職人劇《做工的人》、《火神的眼淚》，甚至是帶領觀眾重返150年前羅妹號事件的台版大河劇《斯卡羅》、重見中華商場風華的《天橋上的魔術師》，1950年代茶葉黃金年代的《茶金》，融合懸疑元素和條通文化的《華燈初上》……，台劇不只題材更加多元，而且討論度高，迴響不斷。

《茶金》使用古蹟拍攝，更需要考慮古蹟的承受度，並在還原與重製之間拿捏分寸。（照片提供：公視）

2020年，創立14年的金馬創投首度宣布將增設「劇集」企劃，協助華語劇集企劃與各國投資者媒合；2021年，文策院透過第3期國發基金，與威秀、秀泰、國賓、新光四大影城合資成立「伯樂影業」，前3年將以投資電影為主，但第二階段也有機會投資影集；國際影音串流平台也與台灣團隊合製出獨家播出的戲劇，都展現出投資方看到投資戲劇的潛力，台劇變得愈來愈有可看性。

除了經驗豐富的導演和華麗卡司撐起整部戲，幕後工作人員的付出必不可少。美術組從0到100打造新世界，一個空景就能讓觀眾穿梭時空；造型組讓演員改頭換面，迷人的復古造型，讓他們一個眼神就把觀眾勾回30年前，觀眾的火眼金睛或許已經看出質感提升，但成效如何，或許身在產業中的幕後人員看得更加清晰。

造型重現風華 補齊觀眾還沒想到的空白

公視與客委會合製的《茶金》以1949年國民政府光復初期為背景，描述茶商千金張薏心如何在爾虞我詐的茶葉商戰與惡性通膨壓力下打出一片天。時代劇除了故事要精彩，更重要的是每個畫面是否能讓觀眾能跟著劇情進入時光迴廊。

為了盡可能呈現，《茶金》劇組全台跑透透，從台北迪化街十連棟出發到桃園大溪老茶廠，再前往新竹姜阿新洋樓、南投日月老茶廠，到最後前身是花蓮酒廠的花蓮產業園區，都只為了帶領觀眾重返當年。

此次拍攝地點多在古蹟，賴勇坤和尤稚儀坦言，古蹟拍攝就是搶時間，除了有部分修復也有些需要加上的東西，舉例來說主場景的花蓮產業園區，採光好，但作為茶廠，有些不屬於場景的電箱就必須要去除，因此劇中出現「日光茶廠」天花板以下都是美術組的心血成果。

在古蹟拍攝，還要考慮建築老化的問題，像是姜阿新洋樓中二樓場景，就要思考地板負重，家具重量、人數容納等等，方方面面都得左思右想，再三考量。

但比起大型背景的重現，美術組最重要的是填補「故事的空白」。尤稚儀舉例，「像是連俞涵飾演的小吉劇中設定是洋裁學校畢業的，鏡頭拍攝到她的剪貼簿，但鏡頭背後的地方其實擺了一台縫紉機，就算整部戲都沒有用到，但我們認為這應該要出現在那，只是被拍到一點，都可以更增添角色人物厚度。」

賴永坤也舉例，「郭子乾飾演的吉桑辦公桌上就擺了很多關於農業、茶葉或是商業的書，就算他沒有做戲，但我們認為這是應該出現在當時代、這個角色身邊會有的物品，因此我們也加上去。」另外還有吉桑辦公室背後的圍棋，就算劇中沒有出現下圍棋的畫面，但考慮當時仕紳可能有的興趣，美術組團隊也將圍棋放進背景中。

郭子乾飾演「吉桑」辦公桌上有許多器物或許不需要做戲，但美術組仍會用一些符合人物背景和時代的小物填滿，讓觀眾更容易入戲。（照片提供：公視）

美術組團隊不只需要從零開始重新打造《茶金》世界，連鏡頭沒拍到、導演還沒想到、演員沒用到的物品，都需要事先想到，細微到甚至為了讓每一幕都有生活感，全劇光是煙灰缸就有10種造型，更有20種剪刀，都是為了更加深劇中的「生活感」，說得抽象，但其實就是讓觀眾更有共感，也更不容易出戲，自然有質感提升的感覺。

場景建構完畢、用生活物品補齊故事，剩下的就是讓演員走進場景中。

鏡頭一轉來到80年代的林森北路，《華燈初上》中「光」酒店小姐一站出來就頗吸眼球，林心如、楊謹華、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、郭雪芙各自迥異的個人氣質，劇組還是費盡苦心，從最醒目的服裝造型到最細微的妝容差別，都要襯托出每位小姐的特色。

操刀《華燈初上》造型的許力文分享，主創團隊事前就花了4年籌備，發現林森北路當時最有名的「姬」酒店，小姐通常是清一色高衩旗袍，原本劇組希望角色們在主場景「光」酒店也能統一穿上旗袍，但3季、共24集的劇情走完，觀眾可能不久就會有視覺疲勞的可能，因此她向主創團隊建議小姐們能改以套裝方式打扮。

《華燈初上》帶領觀眾回到80年代的林森北路日式酒店，演員一字排開的小姐裝扮在開播前就引起討論。（照片提供：百聿數碼、Netflix）

許力文笑說，「可能是因為我沒有參與前期的田野調查，比較沒有包袱吧！」許力文融合團隊希望的風格和自己的專業，最後也順利說動導演連奕琦，讓他僅考慮一天就同意許力文的想法。

服裝、髮型、妝容能夠改變一個人的氣質，為了角色和劇情走向，許力文也煞費苦心。她舉例，除了兩位媽媽桑林心如和楊謹華服裝比較有歐美女性風格，其他小姐在日式酒店的穿搭造型則是考究當時正紅的日本偶像。

《華燈初上》的「光」酒店小姐，不同的服裝與妝容也展現出角色特色。（照片提供：百聿數碼、Netflix）

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許力文舉例，像是林心如劇中穿上的前衛金屬色連身褲，「心如就說這是過去沒有嘗試過的風格。」而謝瓊煖飾演的阿季，許力文接著說，「她其實家境不是非常好，這個我們就用衣服的質感呈現，加上她的設定本來就是小姐中年紀最大的，也有種奮力一搏的感覺，我們認為角色會用自己的方式打扮，最後的風格也有點像是台語說『俗水』。」

而劉品言飾演的花子，許力文說，「我們一開始設定就是讓她的風格比較大家閨秀一點，但因為她有段在私娼寮的過去，所以最後也有在把氣質這方面收一點回來。」另外謝欣穎飾演的Yuri本來長相就偏向冷豔，角色設定白天在百貨公司上班，劇中造型也偏冷；而設定是大學生且年紀最小的郭雪芙，裝扮上也盡量青春無敵一些，常有短裙打扮...（本文未完，全文請見文化+雙週刊第100期「新台劇 在路上」，1/3上架）