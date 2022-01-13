魏德聖斜槓接主持棒 預告「台灣三部曲」年後啟動

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）導演魏德聖首次跨足電視圈，擔任歷史節目「導讀台灣」主持人，走訪記錄台灣海洋近代史，他笑說是被「騙來主持」，人生從沒這個選項，也透露電影「台灣三部曲」預計年後動工。

「導讀台灣」今天舉辦首播記者會，除了魏德聖親自出席外，魏德聖的演員好友馬志翔也現身獻花，為魏德聖電視處女秀打氣。「導讀台灣」前3集內容以海盜史為主，透過魏德聖親自駕車環島冒險，沿途邀請學者好友們共同造訪遺址、部落、鄉村、山林、海岸線，共同尋訪台灣這片土地上，留下的真貴歷史印記。

魏德聖受訪時提到，自己人生從沒有主持節目這個選項，開玩笑表示「是被騙來的」。回憶當初答應電視台邀約過程，魏德聖坦言一開始就拒絕對方，後來製作單位遊說他先到咖啡廳聊聊，再把他帶去棚內試錄、定裝，最後更直接把合約遞到他面前簽約，「我才突然想到，我什麼時候答應要主持了？」

魏德聖表示，自己長期待在幕後，突然要在鏡頭前講話很不習慣，才發現平時教演員演戲多不容易，也怕講台詞NG讓工作人員等太久而被罵。馬志翔則透露，魏德聖在拍戲現場脾氣非常好，絕對不會罵演員，拍不好時只會自己生氣，他笑說導演的狀態會是「仰天長嘯，蹲地拔草。」

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至於魏德聖籌備多年的電影「台灣三部曲」，原訂去年8月開拍，卻受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和資金不到位影響而停工。魏德聖今天強調，電影計畫其實「一直都在動」，也已找到解決方法，不過還沒有機會對外公開，「請相信一切都在解決當中、維持進度，過完年就會開始啟動了，應該會發布消息。」

「導讀台灣」將於16日起，每週日晚上8時在三立新聞台播出。（編輯：張雅淨）1110113