唐美雲孟婆客棧鑲金父母 蔡振南攜手柯淑勤飆戲

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金鐘視帝后蔡振南（左）、柯淑勤（右）在歌仔戲電視劇「孟婆客棧」壓軸單元合體飆戲，扮演怨世夫妻，詮釋唐美雲的父母親。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）金鐘視帝后蔡振南、柯淑勤在歌仔戲電視劇「孟婆客棧」壓軸單元合體飆戲，詮釋唐美雲的父母親，讓唐美雲直呼是鑲金父母。蔡振南說，1場唐美雲負傷背他情節，讓他心疼不已。

公視台語台今天發布新聞稿指出，蔡振南在「孟婆客棧」劇中遲遲不敢與兒子唐美雲相認，到了冥界後才發現當年離去帶給妻兒的傷害，為了贖罪，選擇掛了罪人排，跪在冥界大街，向妻兒懺悔自己的罪過。

這場讓人揪心的情節，唐美雲形容蔡振南簡直一夜白了頭，還有場她要背著蔡振南回到客棧的戲，讓他們倆都心心念念。

因為唐美雲在拍戲時不慎雙腳扭傷浮腫，蔡振南至今仍心疼表示，「她還要背我這位老爸，敬業精神，令人心疼又佩服」。

唐美雲則敬業地回應，「我開玩笑說南哥滿瘦的，因此堅持沒替身一路拍完那場戲回客棧。」

飾演唐美雲母親的柯淑勤自認相信輪迴，還曾參與了解人往生後輪迴的課程，「逝世後七七四十九天，人每隔7天就會有一個狀態，而往生後的過程與狀態沒人可以告訴你。」她因此上了10堂課，坦言人到每一個階段，就得承受當時身體老化所出現的毛病。

柯淑勤指出，「現在眼睛花了、頭髮白了、牙齒也搖了，心情也曾因為要接受肉體逐漸老化給打擊到」，但她現在已能用保持心情年輕的態度面對。

她說，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當下，更讓她體悟要好好地與自己周邊的人相處，學會從逆境找到光。（編輯：戴光育）1110116