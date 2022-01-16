曾沛慈升格人妻曝被求婚感動落淚 甜曬婚紗喊：我有先生了

（中央社記者葉冠吟台北16日電）歌手曾沛慈結婚了，今天她在臉書秀出婚紗照報喜訊「他有太太，我有先生了！」並透過經紀公司回應，和先生已認識10年，變熟後繼而交往1年半，去年就有結婚共識，並非閃婚也沒懷孕。

曾沛慈透過經紀公司亞神音樂分享，老公Peter是在她去年客串一部戲的殺青當晚求婚的。自己個性機靈，平常別人安排的驚喜往往都瞞不過她，但那天時間大約在凌晨1時，她完全沒有心理防備，所以當場真的紮紮實實被驚喜到不行。

男方把兩人熟悉的朋友都找來，埋伏在曾沛慈家，一同見證Peter下跪求婚的時刻。現場布置了蠟燭、氣球還有花，Peter還彈著吉他自彈自唱，唱到哽咽，曾沛慈被感動到爆哭。事後曾沛慈回想當時狀況都忍不住覺得自己那時哭到很離譜，「人生從沒這麼感動過」。

曾沛慈表示，自己個性低調，加上先生又是圈外人，一直以來都很想好好保護對方。結婚之後，她仍會在工作領域繼續努力，先生也全力支持著她。

曾沛慈說：「我很開心遇到一個想要相伴一生的人，我們從以前就是最好的朋友，現在更成為彼此人生道路上的另一半，很期待未來攜手共進的日子。」（編輯：張雅淨）1110116