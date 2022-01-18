巫建和「星空男孩」台語挑戰自閉兒 嘆專有名詞難

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）公視台語台2022電視電影新作「星空男孩」改編同名舞台劇，探究自閉症與家庭照顧議題，由金鐘演員巫建和詮釋熱愛宇宙的自閉症男孩，並挑戰台語專有名詞。

公視台語台今天發布新聞稿分享，「星空男孩」昨天在台北市立天文館舉行開鏡儀式，導演葉天倫、演員范瑞君、巫建和、陳妤、徐灝翔及青睞影視製作團隊等皆出席，全片改編故事工廠的同名華語舞台劇。

提到做角色功課，巫建和表示反覆觀看同是自閉症主角的影集「異類」、導演林正盛的紀錄片「地球迷航」，深入挖掘本劇星空男孩的內心，透過排戲或練習，發展出屬於角色的動作與設定。

飾演妹妹的陳妤，透露劇中哥哥巫建和本人的個性，剛好與自己的親大哥接近，講話慢慢的、眼神很清澈，「一聽到選角的時候就超級期待。」

范瑞君是唯一從舞台劇演到電影版的角色，同樣擔任兄妹倆的媽媽。導演葉天倫覺得陳妤和范瑞君是飾演母女的不二人選，「陳妤給我一種很熟悉的親切感，說不上來那個是什麼。可能有些緣分吧。」范瑞君則期待把自己歸零，與戲中兒女用一種全新的心情來一起創作。

為呈現原劇太空世界的夢幻情節，劇組也將與台北市立天文館合作。提到星空，巫建和想起小時候看著「十萬個為什麼」的宇宙單元，藉由這次拍攝回憶了許多小時候感興趣的東西。

從小出生在客家家庭的巫建和也坦言：「每次練台語都會不小心混到一點客家話，這次的台語比較多是『專有名詞』，還要搭配自閉症的表演來詮釋，會是很艱難的挑戰。」

公視台語台2022年預計推出4部台語電視電影作品，除探討自閉症議題的「星空男孩」、講述職業運動員的「拳職人員」外，後續還推出包含愛情諜報片、跨性別議題等作品。（編輯：張芷瑄）1110118