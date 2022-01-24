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水果奶奶成電影主角 蔡總統挺台灣原創動畫

2022/1/24 20:39
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天說，台灣原創的動畫電影「妖果小學」上映了，電影的主角就是曾經陪伴大家長大的水果奶奶，她邀請大家一起走進電影院，支持台灣的動畫電影，也讓台灣的故事陪伴孩子長大。

「還記得說故事的水果奶奶嗎？」蔡總統晚間透過臉書指出，最近台灣原創的動畫電影「妖果小學」上映了，電影的主角就是曾經陪伴大家長大的水果奶奶。

蔡總統說，延續兒童節目「水果冰淇淋」說故事的初衷，「妖果小學」除了以水果奶奶為主角，更結合許多台灣本土妖怪故事，包括阿美族傳說中的阿里嘎蓋巨人、傳授布農族耕作技術的地底人伊庫倫、還有魯凱族的神祕隱者艾里里安等等。

她說，這不僅僅是台灣的國產動畫，也是屬於台灣自己的故事，讓聽故事的孩子，可以更親近台灣的文化。她要邀請大家，一起走進電影院，支持台灣的動畫電影，也讓台灣的故事陪伴孩子長大。

不過，蔡總統表示，因應本土疫情，她也要提醒，文化部已訂定電影院防疫規定，大家看電影務必全程配戴口罩、維持社交距離，遵守相關防疫指引。電影從業人員也應完整接種疫苗，做好健康狀況的監測。（編輯：謝佳珍）1110124

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