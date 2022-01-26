舒米恩曾遇創作低潮 疫情沉澱催出創意新能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）原住民歌手舒米恩推出新專輯「詠歌者」（O Milaladiway），其中9首都採用阿美族「吟唱詞」方式呈現。他透露去年經歷創作低潮期，趁疫情警戒沉澱自己才找回創作能量。

舒米恩曾以專輯「我在那邊唱」入圍金曲獎最佳樂團，2008年則以「跳格子」摘下金馬獎最佳新演員獎，之後又以專輯Suming獲得最佳原住民語專輯獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

舒米恩透過經紀公司表示，去年曾遭遇創作低潮，直到因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在家裡沉澱心情才重新找回創作能量，並以現實、療癒、思念、敬仰作為靈感來源，現實代表疫情，療癒則指給予關心的親友，思念是過去的美好，敬仰則是面對文化的反省。

舒米恩17日也在臉書（Facebook）發文，請樂迷分享聽完的感受，有網友表示，「Suming的音樂一直都超有力量！正在帶耳機細細聆聽，讓人想起台東的遼闊」、「你真的做到了，以新阿美族古典吟唱創作，向阿美族傳統古謠致敬！而且你把阿美族吟唱，昇華到另一個境界！」（編輯：陳仁華）1110126