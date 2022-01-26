PRADA記者會傳確診者足跡 周興哲林宥嘉快篩陰性

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傳出時尚品牌PRADA在16日與20日派對活動有確診者足跡。曾出席活動的周興哲、林宥嘉（圖）與黃宣皆表示目前快篩都陰性。（圖取自facebook.com/yogalinmusic）

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（中央社記者王心妤台北26日電）本土COVID-19疫情延燒，傳出時尚品牌PRADA在16日與20日派對活動有確診者足跡。曾出席活動的周興哲、林宥嘉與黃宣皆表示目前快篩都陰性，周興哲今天下午的訪問也改線上進行。

PRADA於16日與20日都舉辦記者會，藝人林宥嘉、周興哲、黃宣及ØZI皆出席活動。周興哲經紀人對中央社記者表示，昨天下午接到品牌通知後馬上快篩，周興哲與其團隊都是陰性，下午也會到醫院核酸檢測（PCR）。

林宥嘉所屬的華研國際則回應，昨天收到品牌通知後就進行快篩，林宥嘉與團隊皆是陰性，感謝各界關心，同時呼籲大家注意身體狀況，一起做好防疫。

黃宣經紀人表示，收到通知後都已快篩，結果為陰性；ØZI經紀人截稿前未回應。（編輯：張芷瑄）1110126