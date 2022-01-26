更多編輯台推薦新聞：
味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增46本土、46境外 遠雄自貿園區增14人最多
首頁 / 娛樂

PRADA記者會傳確診者足跡 周興哲林宥嘉快篩陰性

2022/1/26 13:06（1/26 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
傳出時尚品牌PRADA在16日與20日派對活動有確診者足跡。曾出席活動的周興哲、林宥嘉（圖）與黃宣皆表示目前快篩都陰性。（圖取自facebook.com/yogalinmusic）
傳出時尚品牌PRADA在16日與20日派對活動有確診者足跡。曾出席活動的周興哲、林宥嘉（圖）與黃宣皆表示目前快篩都陰性。（圖取自facebook.com/yogalinmusic）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）本土COVID-19疫情延燒，傳出時尚品牌PRADA在16日與20日派對活動有確診者足跡。曾出席活動的周興哲、林宥嘉與黃宣皆表示目前快篩都陰性，周興哲今天下午的訪問也改線上進行。

PRADA於16日與20日都舉辦記者會，藝人林宥嘉、周興哲、黃宣及ØZI皆出席活動。周興哲經紀人對中央社記者表示，昨天下午接到品牌通知後馬上快篩，周興哲與其團隊都是陰性，下午也會到醫院核酸檢測（PCR）。

林宥嘉所屬的華研國際則回應，昨天收到品牌通知後就進行快篩，林宥嘉與團隊皆是陰性，感謝各界關心，同時呼籲大家注意身體狀況，一起做好防疫。

黃宣經紀人表示，收到通知後都已快篩，結果為陰性；ØZI經紀人截稿前未回應。（編輯：張芷瑄）1110126

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族