華燈初上編劇杜政哲首執導 改編Dcard故事傳幸福

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電影「我吃了那男孩一整年的早餐」由「華燈初上」編劇杜政哲（前中）執導，他盼能藉由平凡的真實故事，在打動觀眾之餘，也讓每個人都相信自己能獲得幸福。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）電影「我吃了那男孩一整年的早餐」改編自網路社群平台Dcard真實故事，是「華燈初上」編劇杜政哲的導演處女作，他透露一開始其實沒信心寫好劇本，但仍希望每個人都相信自己能幸福。

電影「我吃了那男孩一整年的早餐」由周興哲、李沐、婁峻碩、大鶴、宋柏緯等人主演，將Dcard上的真實故事在大銀幕上重現，而現實中的主人翁也在近日宣布結婚，一段佳話曾引起Dcard網友熱議。

導演杜政哲接受中央社記者專訪表示，一開始是受到片商華映娛樂邀請，改寫小說為劇本，但看完小說曾擔心故事太過夢幻，自己無法完全重現青春校園的戀曲。

杜政哲表示，「直到我看到早餐夫婦本人，才真的意識到，現實中真的有個與世無爭的女孩，單純的喜歡學長，到現在兩人要結婚，這件事滿激勵人心的。」經過會面，杜政哲反被兩人平凡但幸福的模樣打動，以「只要相信，每個人都能獲得幸福」為主軸寫下故事。

杜政哲透露，一開始不只對改編沒信心，甚至也沒有接下導演一職的計畫，但劇本完成後，不只金獎編劇徐譽庭，也有其他導演鼓勵他將自己的文字變成畫面，讓他決定接下挑戰。

電影由一群年輕演員主演，周興哲、婁峻碩更是初體驗。杜政哲表示，之前就曾在「16個夏天」與周興哲合作，經過7年，周興哲依舊是當年認識的模樣，讓他決定讓周興哲挑戰學生角色；而婁峻碩則是憑個人實力獲選。

談起執導，杜政哲笑說，因為太辛苦暫時不想再試一次，「若用生小孩比喻，編劇只要生出來就可以給別人養，導演不只要生，還要把屎把尿、養大。」但他也說，看到自己想像成為真實畫面，仍舊是件感人的故事。

「我吃了那男孩一整年的早餐」已在全台上映。（編輯：陳政偉）1110128