林志玲喜獲麟兒 小S獻祝福：好好享受這份幸福

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（中央社記者龍柏安台北31日電）「台灣第一名模」林志玲今天早上宣布升格當媽，好友小S（徐熙娣）在臉書上發文恭喜，除替林志玲開心，也要她好好享受這份幸福，「願妳們全家永遠都充滿了愛」。

林志玲上午在IG曬照，照片中是大手牽小手的溫馨照，她並寫下：「終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅。」事後經紀人也證實，小寶寶是個小男孩。

林志玲升格當人母消息一出，不少演藝圈好友紛紛獻上祝福，除小S外，林心如也留言寫下：「恭喜恭喜，今年最棒的消息。」

此外包括楊謹華、Melody（殷悅）、鄭元暢（小綜）與黃子佼夫婦，就連東京奧運期間，喜獲志玲姊姊關心水果一舉摘銀的「鞍馬王子」李智凱，也都有留言祝賀。

小S在臉書上寫到：「恭喜志玲，有了可愛的寶寶，真替妳開心，好好享受這份幸福，願妳們全家永遠都充滿了愛。」

不過以母親這個過來人身分，小S也提前做出忠告，「小孩在成長過程中，難免會遇到一些令人想喝一杯的事，你要加油喔。」她這一番話也讓不少演藝圈的媽媽很有感，同樣育有3子的郁方就打趣地回覆「不止一杯喔」。（編輯：方沛清）1110131