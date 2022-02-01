春節不鬧片荒 從「瀑布」追到「哈利波特」馬拉松

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）過年連假宅在家不怕鬧片荒，串流平台大檔新片上架，把家裡當電影院看「瀑布」、「永恆族」、「史賓賽」；也可以放鬆追系列電影馬拉松，從「哈利波特」、「魔戒」看到「駭客任務」。

myVideo影音平台在春節假期推出強檔新片，包括漫威超級英雄電影「永恆族」、「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演的奇幻穿越片「迷離夜蘇活」、經典系列重啟全新篇章「惡靈古堡首部曲：拉昆市」。

還有「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）還魂黛妃之作「史賓賽」、林柏宏和陳庭妮主演的大尺度愛情驚悚片「青春弒戀」，以及好萊塢動作爽片「高玩殺手」、「偷天俠盜團」。

另外，myVideo也有系列電影馬拉松，片單包含「哈利波特」、「魔戒」、「駭客任務」、「國定殺戮日」等全集。「2021爛番茄高分電影」片單囊括「沙丘」、「黑寡婦」、「夢想之地」、「脫稿玩家」、「時尚惡女：庫伊拉」等必看強片，讓觀眾在連假期間不無聊。

CATCHPLAY+除了在春節播出經典美劇「慾望城市」續篇影集「慾望城市：華麗下半場」大結局外，也有「哈利波特」演員群團聚的特別節目「哈利波特20週年：重返霍格華茲」，還有孩子們最愛的角落生物電影版「魔法繪本裡的新朋友」。

Netflix則將獨家上架獲得第58屆金馬獎「最佳劇情片」等4項大獎的「瀑布」，看金馬影后賈靜雯和王淨飆戲，飾演一對在疫情間被迫「保持距離」的母女，在單親家庭中學習面對親人罹患思覺失調症引起的混亂。

同時也推出吉卜力工作室首部3D CG動畫「安雅與魔女」，由動畫大師宮崎駿與兒子宮崎吾朗聯手打造，描述一名不知道自己有魔女血統、住在孤兒院的女孩安雅，被魔女貝拉雅家收養後發生的一連串故事。（編輯：張芷瑄）1110201

電影「史賓賽」中，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）黛妃入魂，被譽為她演員生涯最佳演出。（myVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月1日