李俊昊古裝劇獲封最帥君主 霸氣透露告白成功秘訣

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）韓國男團2PM成員李俊昊在「衣袖紅鑲邊」飾演的深情君王正祖，獲封「最帥君主」造成熱烈迴響，日前他接受台灣媒體訪問，更霸氣透露告白秘訣，就是不會製造對方會拒絕的狀況。

刻畫君主與宮女苦戀的韓劇「衣袖紅鑲邊」中，有許多唯美浪漫的橋段，李俊昊分享最讓他心動的場景，是第15集結尾時，女主角德任（李世榮飾）的手抓住準備轉身離去的自己的龍袍，「我記得在看劇本時，也是對這場戲感到臉紅心跳」。這段戲也是德任首次回應他的心意，讓正祖的戀情終有成果，「十分感同身受角色當下的心情」。

劇中，正祖鍥而不捨、多次向德任告白受挫，談到現實生活若遇到相似遭拒情況，李俊昊坦言：「因為現在不是朝鮮時代，所以對方如果拒絕，也是沒有辦法的事」。不過也霸氣表示：「但是，不會一開始就製造對方會拒絕的狀況」。

李俊昊在「衣袖紅鑲邊」裡多次露出健美好身材，前後更減重16公斤，被粉絲封稱「最帥君主」、「性感俊昊」、「行走的賀爾蒙」等。

被問及如何保持身材，李俊昊大方回應：「我從之前就開始一天只吃4片雞胸肉、4顆蕃薯和沙拉，這樣飲食控制了大概1年的時間，開始進行拍攝之後，每天都有鍛鍊肌肉。」他也謙稱不覺得自己特別性感，認為內在涵養更重要，「其實最近對『知性的性感』比較有感覺」。

李俊昊也分享，大部分的演出都是按劇本走，但有3段劇情是自己忍不住落淚的即興演出，包含第5集結尾時正祖變得情緒激動而流淚的戲、第13集時正祖殺了恩全君後喝醉酒畫著蘭花流淚的戲，以及最後一集正祖在生與死的境界面對著德任流淚的戲，都讓他記憶深刻。

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最後對於台灣劇迷的熱情支持，李俊昊相當感謝，「對於大家給予了如此大的愛，我真的很開心，我想這是我收到最棒的禮物。如果情況好轉，想要趕快去台灣見粉絲們，感謝一直以來給予的支持。」

李俊昊與女主角李世榮、配角姜勛也將在13日下午3時，friDay影音舉辦的「衣袖紅鑲邊」線上見面會，與台灣粉絲見面，相關詳情請鎖定friDay影音官網、官方APP或官方臉書專頁。（編輯：陳仁華）1110209