李世榮願與「衣袖」班底再合作 盼當主管使喚俊昊

（中央社記者葉冠吟台北15日電）韓劇「衣袖紅鑲邊」主演李俊昊、李世榮、姜勳日前接受台灣媒體聯訪，直呼無法實體與台灣粉絲見面相當遺憾，3人也透露不排斥再合作，不過李世榮想改當主管使喚兩人，翻轉一下地位。

李俊昊、李世榮、姜勳13日舉行台灣粉絲線上見面會，超過3萬名粉絲觀看，人氣並未隨著戲劇播畢退燒，3人也抽空接受台灣媒體訪問，並以標準中文發音講「新年快樂」，貼心問候。

飾演女主角德任的李世榮分享，聽到影集在台灣播出反應和韓國同樣熱烈，直呼像在作夢，非常開心，唯一遺憾是無法和台灣粉絲親自見面。擔任男主角正祖的李俊昊也有同感，坦言若能現場和粉絲碰面，氣氛一定會更加歡樂，「希望（疫情）情況趕快變好，能夠跟大家面對面見面」。

現實中本是左撇子的李俊昊為了飾演正祖，苦練右手靈活度，對角色相當用心。不過李俊昊當天卻坦言不滿意自己的表現，「但看到自己用右手拿筷子，是有感到一絲絲的欣慰」。談及令他印象最深刻的一場戲，李俊昊則表示，莫過於自己和德任在別堂相遇的橋段，「因為兩個人終於能在一起了，是那樣的意境和喜悅同時存在的時刻，也因此以後不會再流下悲傷眼淚的時刻」。

而飾演男二洪德老的姜勳，則因在「衣袖紅鑲邊」劇中對王的忠心程度以及像與女主角爭寵的舉動，被外界賦予「女二」的稱號，人氣攀升。

姜勳笑言，得知封號後沒有不高興，不僅開心還感到幸福，「我對正祖是忠義，忠義的情感是大的。對德任是嫉妒，我認為是這樣的情感」。姜勳也透露，高中時曾隨籃球隊來台灣受訓，對台灣的夜市印象很棒，人生第一場見面會就是台灣的見面會，讓他感到非常特別。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最後3人也表示不排斥再度合作，不過李世榮搶先回答，由於自己在「衣袖紅鑲邊」是地位最低的宮女，希望下次能換她飾演女王或女老闆，李俊昊和姜勳則變成她的下屬，「他們之前是怎麼隨便對待我，我就趁機欺負他們」。姜勳則認為若能飾演相差各1歲三姊弟，天天吵架應該也會很有趣。

「衣袖紅鑲邊」全劇及相關綜藝特輯，皆可於friDay影音官網收看。（編輯：陳仁華）1110215