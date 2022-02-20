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劉若英當傻白開唱嘉賓 阿信吃醋：五月天邀不到

2022/2/20 13:39
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）樂團「傻子與白痴」昨晚舉辦新專輯巡迴演唱會，還邀歌手劉若英擔任嘉賓，讓粉絲驚喜不已。劉若英罕見發文透露後台心情，竟意外釣出五月天主唱阿信吃醋說「五月天邀不到」。

傻子與白痴去年底發行第2張專輯Year of Fate，在中國多個城市舉辦巡迴演唱會，昨晚舉辦台北場巡演，也是他們睽違2年多回到台灣舉辦專場演唱會。

看到爆滿歌迷熱情尖叫，傻子與白痴演唱新歌OY、「愛的萬物論」、Pinky Sunset等，也不忘獻唱熱門歌曲「你終究不愛這世界」等，一連飆唱近2個小時。主唱蔡維澤笑說：「第一首歌表演時，我的吉他弦斷了，可能是因為大家都太熱情了，表演至今第一次發生。」

日前傻子與白痴在練團媒體探班上，宣布有位女神嘉賓降臨，蔡維澤在演唱會上更以「音樂界的泰斗」介紹「奶茶」劉若英出場，讓劉若英笑說自己是發抖的「抖」，傻子與白痴則自稱「斗膽」，並感謝地說：「謝謝奶姐今天沒有去魚丁糸的演唱會。」

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有趣的是，劉若英昨晚也在社群上分享擔任演唱會嘉賓心情，曝光開場前觀眾席滿座的影片，忍不住驚呼：「好多人喔，不得了！」坦言自己相當緊張。

沒想到貼文竟引來樂團五月天主唱阿信在底下留言：「為什麼邀請妳來五月天邀不到。」劉若英幽默回應：「主唱大人說話憑良心，大家評評理。」有網友提醒阿信，「姐去年3月份有參加台南場你忘啦」，也有人打趣吐槽，「 因為你都半夜在邀請的，人家早就睡到不知道到哪了」。（編輯：張雅淨）1110220

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