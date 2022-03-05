張宇專注音樂不諳世事 吃飯沒付錢糗被警察攔

歌手張宇出道超過30年，曾唱紅「傘下」、「用心良苦」、「趁早」等經典情歌，近日推出新歌「我們盡力了」，盼聽眾聽完會有「張宇回來了」的感受。（東森提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月5日

（中央社記者王心妤台北5日電）歌手張宇重拾初心，最近推出新歌並接受節目專訪。他回顧出道30年的心路歷程，表示因為長期專注音樂變成不懂生活小事的人，還曾跟巫啟賢因為吃飯沒付錢而被警察攔下，讓他自己覺得「好糗」。

張宇出道超過30年，曾唱紅「傘下」、「用心良苦」、「趁早」等經典歌，近日推出新歌「我們盡力了」。

張宇回顧出道至今的心路歷程，期間曾歷經患得患失的階段。他表示現在反而沒有壓力，找回唱歌初衷、欣賞自己的作品，也希望聽眾聽到新歌也會有「張宇回來了」的感受。「雖然歌詞是深情的、有一點點苦的，但內心是溫暖、被療癒的，有被同理的感覺，我覺得我歌曲上面的價值是在這裡。」

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張宇也在訪問中自嘲，因為當歌手被保護太好，除了唱歌作音樂，其他都不會。他回憶年輕時有次跟巫啟賢去高雄表演，沒想到回台北一下飛機就被警察攔住，原以為對方想要簽名，沒想到警察卻說：「你們兩個在高雄吃飯沒付錢。」因為兩人太習慣用餐，經紀人會幫忙付帳，吃完就直接離開餐廳，他笑說被警察攔下時還有路人好奇，讓他們都說好糗。

對於是否舉辦演唱會，張宇表示還沒有確定答案，若有天能開唱，希望能邀請劉德華當嘉賓，因為自己還欠劉德華一首歌。（編輯：屈享平）1110305