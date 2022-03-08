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朱芯儀生日透露罹乳癌 鼓勵癌友一起戰勝病魔[影]

2022/3/8 20:37（3/8 21:29 更新）
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女星朱芯儀在自己生日這天公布罹患乳癌的消息。（圖取自朱芯儀的芯情日記Chu's Diary YouTube頻道網頁youtube.com）
女星朱芯儀在自己生日這天公布罹患乳癌的消息。（圖取自朱芯儀的芯情日記Chu's Diary YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）以戲劇「犀利人妻」奪下金鐘女配角獎的36歲女星朱芯儀在今天生日之際，透過臉書公布自己罹患乳癌且轉移淋巴的消息，期盼用自身力量鼓勵癌友和自己，用正面能量戰勝一切。

朱芯儀2011年以「犀利人妻」獲得第46屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，並在同年和藝人賈靜雯的弟弟衛斯理結婚，兩人育有2男1女，婚後也將生活重心放到家庭上。

朱芯儀今天在臉書分享自己的YouTube頻道影片，標題為「我罹癌了嗎？為什麼是我？」，表示自己目前罹患乳癌第2到3期，且有轉移到淋巴，因此需要積極做全身性治療。

她提到，去年11月照鏡子時，發現胸部有不正常變化，洗澡時自我檢查，摸到「一顆東西的感覺」，後來到醫院進行乳房攝影、穿刺、切片等檢查，並在隔一週後得知自己確診乳癌。

朱芯儀回想在還沒發現左右胸部有差距時，其實早有些警訊，例如不自然發燒、傷口難以痊癒、乳房上長痘痘及乳頭經常搔癢等，「這些都是不太正常的情況，我覺得可以給大家當參考，可能是一些徵兆。」

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朱芯儀也在臉書寫下抗癌心情：「如果你跟我一樣現在正在生病，請不要擔心跟緊張，你有的感受我完全都能體會，但是要建立健康的觀念更重要。從現在開始，請把自己放在第一順位，我們不需要過度體貼、過度擔憂，身體是自己的，只有懂得珍惜愛自己，讓自己更開心，才有辦法戰勝不好的細胞。」

朱芯儀強調癌症不可怕，可怕的是先被自己嚇死。最後她感謝老公衛斯理、孩子、家人及好友，並鼓勵癌友及癌友家人：「你們並不孤單，在這條抗癌的旅程中，我們一起用正面能量戰勝一切吧！」（編輯：張雅淨）1110308

影片來源：朱芯儀的芯情日記Chu's Diary
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