防疫不忘防癌 疫情影響癌篩意願奇美估2年少1萬多人

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）奇美醫學中心分析歷年罹癌患者資料，無症狀經篩檢發現癌症存活率比有症狀確診者高出許多，但近2年受疫情影響，推估篩檢數少了1萬2000人，有些人恐因此錯過黃金治療期。

台南58歲吳姓婦人2015年到奇美醫學中心就診，候診時經癌症篩檢站個管師宣導接受篩檢，結果確診為大腸癌第3期，治療至今病情穩定，今天出席院方衛教宣導會分享經驗，並向醫療團隊致謝，特別感謝當初向她宣導癌篩的個管師。

吳姓婦人表示，當年在沒有症狀情況下查出大腸癌第3期，得知時相當震驚，後續經過手術及25次化療，再長期服用藥物，主治醫師上個月說她已不再需要接受治療，有種重獲新生的喜悅，也呼籲民眾不要害怕癌篩，如能愈早發現，治療效果就會愈好。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯表示，吳婦的大腸癌被發現時已不算早期，後續治療就比較多，若能再早一點診斷出來，治療上不會這麼辛苦，而奇美的統計資料也發現，無症狀經篩檢發現的大腸癌，患者5年存活率可達91.9%，較有症狀確診的58.4%高出許多。

田宇峯指出，奇美分析4項可透過癌篩發現的罹癌患者資料，未有症狀時篩檢發現的癌症，5年存活率比有症狀確診者高出約2至3成，只有乳癌患者的差別較不明顯，可能與早期就有機會自己摸到腫塊有關。

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奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，國民健康署自2010年起推廣大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌4項癌症篩檢服務，但2020、2021年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少非緊急性醫療，接受癌篩的人數也大幅減少。

馮盈勳表示，以奇美醫學中心2019年癌症篩檢人數為基數，推估近2年約有1萬2000名符合篩檢資格者未進行篩檢，再以各項篩檢的檢出率推算，恐有200多名癌前病變或罹癌者未能發現，後續對個案本身及家庭都有很大影響，呼籲民眾「防疫不忘防癌」，符合資格者仍應善用資源接受篩檢。（編輯：陳仁華）1110125