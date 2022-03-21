吳慷仁新戲不當媽媽桑 頂金髮亡命之徒公路叛逃

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演員吳慷仁在影集「塑膠花」中飾演性格帶點暴力傾向的更生人，頂著金髮造型亮相。（抓馬文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）金鐘視帝吳慷仁一改「華燈初上」寶媽媽妖嬈形象，在影集新作「塑膠花」化身一頭金髮、沉默寡言的亡命之徒，搭檔李沐、高捷、陽靚、林鶴軒等演技派卡司上演公路叛逃之旅。

「塑膠花」由抓馬文化製作，監製謝國豪、周銓率新銳導演鄭雅之與演員群日前舉辦開鏡儀式。劇組透過新聞稿指出，全劇以公路愛情為核心主軸，帶出社會環境中邊緣人的處境。

吳慷仁在劇中飾演性格帶點暴力傾向的更生人「金勤」，他分享：「喜歡這次的劇本，雅之導演身兼編劇，她做足很多前期作業，在畫面上及分鏡上有著許多導演浪漫的想像。這次是難得一見的題材，有滿滿的人情味，不僅有武打追逐還有愛情，角色之間的對戲也讓我動容。」這也是吳慷仁首次嘗試染金髮，笑言覺得滿新奇。

女主角由李沐擔綱，她飾演的「娜娜」擁有儀隊高中生及ASMR直播主兩種身分，笑言都是她未接觸過的領域，開拍前在劇組安排下，進行近2個月儀隊訓練；

高捷與陽靚則再次合組螢幕CP，分別飾演江湖大哥「賴打」和辣妹「西施」，陽靚為此苦練鋼管舞，全身冒瘀青，直呼鋼管是極限運動，「跳電子花車是非常值得尊敬的職業」。

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「大鶴」林鶴軒收起以往的學生形象，首次嘗試演出犯罪集團一分子，他笑稱：「算是一種黑化的大鶴，對於這樣微反派的我，我給這個角色的註解是『善良的混蛋』，希望帶給觀眾不一樣的我。」

劇中林鶴軒將和吳慷仁一起在公路逃亡，出生入死，林鶴軒透露：「看劇本的時候就已經熱血沸騰，我和慷仁哥是第一次合作，非常期待跟他的對手戲，以及藉著拍戲可以探訪全台各地的秘境。」（編輯：管中維）1110321