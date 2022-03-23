林書宇田調手搖商戰劇上癮 一週2杯引夏于喬抱怨

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）導演林書宇今天宣布，將打造全球首部手搖商戰劇「手搖帝國」，將台灣手搖飲產業興衰史製作成原創台劇。他笑說，自己以田調為藉口，至少一週喝2杯，胖到被老婆夏于喬抱怨。

林書宇以電影「九降風」、「百日告別」、「夕霧花園」等陸續獲得金馬獎肯定，這回首次接拍影集，他表示是被「手搖飲」題材吸引。林書宇指出，韓劇「魷魚遊戲」攻占全球市場收視冠軍，但更令他憂心的是，台灣觀眾的品味向韓國傾斜。

林書宇希望手搖飲題材能把台灣觀眾抓回來，因為手搖飲發跡於台灣，沒人比台灣更適合拍攝這個題材，「手搖飲對台灣人來說是熟悉又陌生的產業，手搖一直在我們身邊，甚至風靡全球，我們也一直在消費，但是我們卻不理解背後的精彩故事，像是上、中、下游的變化，明星商品的誕生過程。」

林書宇指出，將全球熟知的台灣地方特色發揮出來，是台灣影視進軍國際的利器，他希望手搖飲能像日劇「AV帝王」受到廣泛共鳴。

林書宇分享，自己為了這部手搖商戰影集，耗時3年多籌備，從去年8月開始進行田調。林書宇說，年輕時喝手搖飲沒那麼講究，隨著田調時間久了，如今已能講得一口好茶，「有咀嚼物的選無糖，因為加的料本身就有糖；如果不馬上喝，就少冰，維持冰涼。」已有一套喝手搖飲的獨特黃金比例。

林書宇說，自己打著「田調」的名義一週至少喝2杯手搖飲，「集郵式」的喝法也讓體重跟著上升。至於究竟胖了多少，林書宇不敢透露數字，只笑說：「老婆（夏于喬）已經在抱怨了。」

說到商戰劇的看點，林書宇表示，「在『商』裡很容易看到人的黑暗面，除了精彩刺激外，人性的複雜與矛盾在商戰中某種程度是很迷人的，因為資本主義機制不見得完全符合人心與道德。」

林書宇進一步分享，「兩間公司在比較時不會覺得精彩，但是當我們看到比爾蓋茲對上賈伯斯的時候，就會有故事，但是微軟 VS. Apple就有點無聊。」他認為，不論用什麼類型包裝，人的故事還是可看性的關鍵。

「手搖帝國」預計今年底開拍。（編輯：張雅淨）1110323