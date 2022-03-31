陳昊森初見許瑋甯送冷凍全雞 新劇譜師生戀

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）許瑋甯、陳昊森大談師生戀的浪漫劇「第9節課」日前殺青，劇組早培養出好感情，許瑋甯更透露陳昊森送她的見面禮，竟是一隻全雞和4顆蛋，讓她哭笑不得，帶回家後蛋還破掉3顆。

劇組今天發布新聞稿分享，「第9節課」是許瑋甯繼電影「當男人戀愛時」再次挑戰愛情故事，她表示自己被劇本吸引，更笑言以往總是演恐怖片，終於能在戲中好好談場戀愛，並飾演一名國文老師。

和她演對手戲、飾演愛惹事資優生的陳昊森被問到首次與許瑋甯合作感想，他害羞表示：「跟女神合作非常開心，一開始蠻緊張的，因為她給人一種距離感，但一起拍戲幾天下來，發現她非常專業也非常親切，跟瑋甯姐拍戲非常開心。」

許瑋甯更透露陳昊森送給她的見面禮，竟是一隻冷凍全雞和4顆雞蛋，讓她哭笑不得：「我從來沒有收過禮物是一隻雞，真的很荒謬，打開盒子當下看到真的傻眼了，誰會送雞當禮物呀，且雞蛋帶回家還破了3顆。」

陳昊森則搞笑解釋：「因為瑋甯姐看起來很會煮飯，所以才會送她一隻雞，希望她好好享用。」在劇中飾演陳昊森同學的王渝屏、各務孝太、林玉書也無奈透露：「陳昊森在片場都會大大宣傳他家的雞很厲害。」

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金鐘視帝薛仕凌在「第9節課」中飾演不斷對許瑋甯伸出援手的暖男主任，同樣首次和許瑋甯合作，讓薛仕凌直呼「瑋甯真的是女神，連吃飯都沒聲音」，並表示：「通常不是應該有一些拆包裝、橡皮筋或是咀嚼的聲音嗎？我坐在旁邊都完全聽不到，很好奇怎麼辦到。」

「第9節課」講述一段發生在校園的浪漫愛情，在開場就拋出惹事資優生戀上國文老師的震撼彈，在校園和社會掀起熱議。全劇預計在2022年播出。（編輯：張芷瑄）1110331

演員尹馨（圖）在校園愛情劇「第9節課」中飾演高中家長會會長，對兒子掌控慾超強。（愛奇藝國際站提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日

校園愛情劇「第9節課」充滿浪漫氛圍，學生群由新秀演員擔綱演出，左起為各務孝太、林玉書、王渝屏、楊誠、陳昊森。（愛奇藝國際站提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日