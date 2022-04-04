舞台劇比「咒」更嚇人？ 蔡亘晏揭寫實婚姻日常

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）因破億票房國片「咒」人氣暴漲的演員蔡亘晏在舞台劇「婚內失戀」飾演與另一半產生摩擦的老婆。戲外和黃健瑋是演員夫妻檔的蔡亘晏笑說，這部寫實舞台劇可能比恐怖片更嚇人。

「婚內失戀」呈現3對夫妻在不同婚齡的婚姻輪廓，蔡亘晏透過劇組分享，自己和老公黃健瑋相戀11年、結婚10年，劇情呈現的內容夫妻倆都曾經歷過，「看劇本的時候在婚姻3個階段直接『對號入座』，完全沒有在客氣的直接坐下去。」

電影「咒」女主角蔡亘晏（圖）演出舞台劇「婚內失戀」，飾演與另一半逐漸產生摩擦的老婆。戲外和黃健瑋是演員夫妻檔的她笑說，這部劇情寫實的舞台劇可能比恐怖片更嚇人。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

近來蔡亘晏因恐怖片「咒」備受關注，她幽默表示，「咒」是相當特別的恐怖片，「觀眾可能會哭著走出電影院，但卻不是被嚇哭的。」不過相比之下，「婚內失戀」可能更嚇人，她感慨地說：「走入婚姻並不嚇人，最嚇人的其實都是我們自己。」

蔡亘晏補充解釋，大家容易習慣性自認在婚姻中是受害者，「覺得一切都是別人欠我們，如果不轉換一下思維，那人生可能真的就會一直處在頗嚇人的狀態唷。」

夫妻倆在演藝圈耕耘多年，演技都備受肯定，但如何兼顧婚姻？蔡亘晏說，自己婚前就已替另一半打好「預防針」，直接表明自己絕對無法成為家庭主婦，提早讓雙方有共識，夫妻互相配合協調，「你忙的時候我顧家，我忙的時候你顧家。」

蔡亘晏坦言，在婚姻初期也曾如「婚內失戀」裡，對另一半拐彎說話，甚至用指責對方的方式表達意見，最後發現這是種無效且浪費時間的溝通。

她認為，應該要用彼此能接受的方式去協調，而非用自我價值觀去約束、期待對方，「當我們將自己的快樂幸福，完全寄託在另一半身上的同時，關係就會開始緊繃，因為真正的快樂，要從自己出發。」

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蔡亘晏笑說：「拐著彎說話的部分，現在已成為我們夫妻互相開玩笑跟嬉鬧的互動方式。」如今她將婚姻定位於「劇本外的第4個階段」，認為兩人若在第2、3階段沒有展開適當的溝通，「那極大可能會走向結束，但如果願意一起度過婚姻中的每一道關卡，再進到第4階段，就會是非常舒服的狀態。」

「婚內失戀」改編自醫師鄧惠文同名著作，22日起在台北誠品信義店連續演出10場，也與聚樂邦、藝術家倪瑞宏合作，推出聯名實境解謎遊戲「婚內探心所」，歡迎大眾透過遊戲一起在複雜難解的婚姻世界找到解答。（編輯：張雅淨）1110404