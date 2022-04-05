芝加哥亞洲躍動影展 台灣7部新片在美亮相

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）芝加哥亞洲躍動影展邁入第14季，台灣單元今天起壓軸登場。文化部駐紐約台北文化中心與主辦單位合作，選映7部在美國首映的台灣影片，包括閉幕片「一杯熱奶茶的等待」。

本季亞洲躍動影展（APUC）從3月13日舉辦至4月10日，播映來自台灣、日本、韓國、香港共28部影片。其中7部台灣電影都是2021年發行的新片，以實體及線上混合方式呈現。

「修行」、「詭扯」、「鱷魚」、「一杯熱奶茶的等待」預定9日至10日在芝加哥AMC River East 21戲院實體放映。「醬狗」、「我是自願讓他殺了我」、「沒有人該成為孤島」4日至10日在影展網路平台播出。

紐文中心主任張惠君透過新聞稿表示，芝加哥亞洲躍動影展是亞洲電影在美國中西部的重要展示櫥窗，兩年來因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉為線上，讓台灣電影在美國播映不中斷。隨著實體場館逐步開放，這次要讓愛看電影的觀眾重回戲院，感受台灣電影的獨特語言及文化魅力。

本屆影展選映網路暢銷小說改編的「一杯熱奶茶的等待」作為閉幕片。本片是小說作者詹馥華跨界自編自導處女作，連晨翔、吳子霏、周予天主演，以情愛為主題，描繪每個角色因感情體悟而有所成長的過程。

亞洲躍動影展主辦單位將本屆閃耀新星獎（Bright Star Award）頒給主演愛情電影「鱷魚」的柯震東，並安排他在「鱷」片播映後透過影音發表得獎感言。

「修行」導演錢翔、男主角陳以文及「一杯熱奶茶的等待」導演詹馥華也將以影音現身影片座談。

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動作喜劇片「詭扯」獲第58屆金馬獎8項提名，劉冠廷拿下最佳男配角獎。主演劇情片「修行」的陳湘琪則入圍同屆金馬獎最佳女主角。

「醬狗」為首部為韓國華僑發聲的台灣電影，探討社會不公平議題。改編自同名著作的「我是自願讓他殺了我」描述破案高手尋找未婚妻被謀殺的真相。紀錄片「沒有人該成為孤島」與國際分享疫情期間台灣許多人默默堅守崗位、一同面對隔離檢疫的艱辛過程。（編輯：周永捷）1110405