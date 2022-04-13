第3屆「野草計畫」開跑 增創意節目類別找新血

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）挖掘優秀台灣影視編導人才的「野草計畫」邁入第3屆，首度納入「創意節目」類別，盼藉由節目帶動更多幕前幕後人員參與，本屆演員評審團則由黃健瑋、施名帥擔任。

本屆「野草計畫」由社團法人台灣野草創作家協會接棒，由瀚草文創、英雄旅程共同協辦，並邀請17個知名影視平台、製作方、投資方共同合作，提供冠名13項獎項。其中首獎能拿到新台幣20萬元獎金與後續開發機會，今天舉辦開跑記者會。

過去兩屆「野草計畫」已徵集超過700件原創故事，第一屆首獎得主賴致良的「關於我和鬼變成家人的那件事」由金盞花大影業製作，程偉豪導演執導，找來林柏宏、許光漢主演，目前已進入後製階段，另外也有多部「野草計畫」作品被製作單位簽約開發，甚至已殺青待上映。

瀚草文創董事長、製作人湯昇榮分享，因應近年國際串流平台興起，為鼓勵創作者將創意拓展到不同領域，本屆「野草計畫」擴大徵件首度納入「創意節目」類別，期望推動台灣綜藝、實境節目的創意力，也讓演員有更多真實面貌呈現給觀眾看，同時也能充電，「拍戲很累的，拍拍節目也挺好玩」。

黃健瑋、施名帥則期待從演員視角發現更多好創意，最近實境節目爆紅，被問及是否有興趣挑戰參與？黃健瑋和老婆蔡亘晏結婚十年，被施名帥打趣建議可以拍一個重新談戀愛的實境節目。

黃健瑋則笑言，婚姻是他經歷過最幸福的一件事，也像是人格養成的重要過程，「我太太應該每天都在做『丈夫教育計畫』，這完全可以拍成一個實境節目。」提及蔡亘晏近期主演的國片「咒」票房破億，讓黃健瑋驕傲稱讚老婆是表演天才，更直呼自己可以「準備退休」，坦言有考慮逐漸往幕後走。

施名帥也透露，自己演的第一齣戲、在北藝大的表演作品就是由黃健瑋執導，原本是舞蹈系的他，因為黃健瑋的作品曝光後，越來越多人找他演戲，最後甚至直接轉到戲劇系，也讓施名帥感性說：「黃健瑋是我的貴人」，讓他開啟演員之路，也期待黃建瑋有執導新作。

第3屆「野草計畫」徵件期為5月1日至5月31日，並於8月31日揭曉入圍名單。（編輯：吳協昌）1110413

挖掘優秀台灣影視編導人才的「野草計畫」邁入第3屆，瀚草文創董事長、製作人湯昇榮13日分享，因應近年國際串流平台興起，為鼓勵創作者將創意拓展到不同領域，本屆「野草計畫」擴大徵件首度納入「創意節目」類別，期望推動台灣綜藝、實境節目的創意力。（社團法人台灣野草創作家協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月13日