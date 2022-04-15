文夏獲頒總統褒揚令 遺願盼完成個人紀錄片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣「國寶歌王」文夏日前因器官衰竭辭世，享耆壽94歲。安息禮拜15日在台北市第一殯儀館舉行，藝人陳昇（前右2）、施文彬（前右3）等人出席獻唱，送文夏最後一程。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北15日電）「國寶歌王」文夏6日辭世，安息禮拜今天舉行，副總統賴清德親頒褒揚令。遺孀文香不捨表示「沒有你跟我打嘴鼓很不習慣。」她透露文夏遺願是完成個人紀錄片，但資金尚缺百萬。

文夏的安息禮拜是在北市第一殯儀館景行廳舉行，賴副總統親頒總統褒揚令。文香說：「這是文夏老師最大殊榮，可以受到國家肯定，其實本來是總統要頒，但她在隔離期間，所以副總統頒褒揚令，非常感謝國家肯定。」文香還透露文夏的遺願是完成個人紀錄片，但還有1/3內容，差新台幣百萬元經費。

文夏好友楊貴媚、余天、施文彬、陳昇、劉福助、荒山亮、Freddy（林昶佐）等人今天均出席安息禮拜，丁文棋、陳昇、紀寶如擔任追思致詞，宋達民牧師證道，周子寒讀經，金曲歌王洪榮宏獻詩並演唱詩歌，陪伴「國寶歌王」最後一程。

劉福助誇獎文夏正直又坦白，即使病況不佳仍想開演唱會。「現在他上天堂開演唱會，豬哥亮、賀一航都在那裡，也有主持人了。祝他一路好走，他很有福氣也有口福，活到94歲，全世界聽懂閩南話的人都會懷念他。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳昇透露文夏曾分享應該「要把唱歌當作一生的事業，不能對不起我們的歌迷」。他表示去年年底曾到安養中心探望文夏，文夏當時還唱了3首歌，「很少看到老人這麼無懼，每次碰面他都說來唱歌。」前輩一個接著一個離開，「突然把擔子丟到我們身上，我還沒準備要接。」

文夏本名王瑞河，1928年台南出生，一生灌錄超過1200首台語歌曲，留下「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」、「星星知我心」等經典。他曾於2004年獲文化總會國寶級藝人獎章，2012年獲23屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎，2020年獲24屆台北文化獎特別獎。（編輯：屈享平）1110415

台灣「國寶歌王」文夏日前辭世，享耆壽94歲；安息禮拜15日在台北市第一殯儀館舉行，副總統賴清德（前中）、文化部長李永得（前左）、民進黨立委余天（前右）等人到場追思。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日

台灣「國寶歌王」文夏日前因器官衰竭於睡夢中辭世，安息禮拜15日在台北市第一殯儀館舉行，副總統賴清德（左）到場追思。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日

台灣「國寶歌王」文夏日前因器官衰竭於睡夢中辭世，安息禮拜15日在台北市第一殯儀館舉行，藝人陳昇（前）到場追思。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日

台灣「國寶歌王」文夏日前因器官衰竭於睡夢中辭世，安息禮拜15日在台北市第一殯儀館舉行，藝人洪榮宏（前）到場追思。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日

「國寶歌王」文夏6日晚間因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。家屬15日在台北市第一殯儀館舉行安息禮拜，文化部長李永得（右2）到場追思。中央社記者謝佳璋攝 111年4月15日