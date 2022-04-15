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台中群聚案點名15組藝人 鼓鼓、孫生澄清未出席

2022/4/15 21:50
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（中央社記者葉冠吟、王心妤台北15日電）台中市政府今天公布確診者活動足跡，其中一場理財座談會列出參與藝人，但歌手鼓鼓與YouTuber孫生澄清未出席，沈玉琳、郭靜、陳芳語、玖壹壹等人則說快篩結果都陰性。

台中市公布確診者足跡，其中臻愛會館理財座談會感染鏈累計已有3人染疫，台中市政府依主辦單位提供名單公布當天出席藝人，包含沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語、郭靜、玖壹壹、臭屁嬰仔、IVAN艾文、潤少、草屯嬰仔、鼓鼓、孫生，台中市長盧秀燕也呼籲大家快篩檢。

不過歌手鼓鼓在臉書表示，6日PCR陰轉陽後於7日進入檢疫所隔離，13日採檢陰性，14日返家進行7天自主管理。對於被列入出席招商說明會，鼓鼓回應：「9日還在檢疫所隔離中，並無出席活動一事。負責照護的醫護人員皆可證明。」

YouTuber孫生也在社群平台IG澄清，表示自己沒有出席，「我親愛的台中市政府啊，我根本沒去欸，一堆人爆密我還好嗎？沒事的沒事的我想說啊？怎麼了？」

沈玉琳的老婆芽芽今天告訴中央社記者，沈玉琳今天快篩為陰性，平時考慮家裡有小孩就已特別注意，也常配合電視台拍攝篩檢，「新聞爆出來後，自己更謹慎快篩，甚至早晚都會」，芽芽指出沈玉琳當天擔任主持人，只在舞台和休息室，沒有接觸台下觀眾。

命理師詹惟中在臉書秀出快篩陰性照片，感謝大家關心；玖壹壹、草屯嬰仔、臭屁嬰仔、IVAN艾文所屬的經紀公司混血兒娛樂對中央社記者說，當天參加的藝人PCR檢測結果都是陰性，但會持續觀察自身狀況。

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YouTuber琳妲經紀人分享琳妲快篩陰性照片給中央社記者，並說：「今晚她會去大醫院做一次PCR，檢查一下較安全，做完也會發文報平安」。YouTuber蘿拉也在IG回應表示已經快篩完成報平安，明後天也會再做快篩。

陳芳語的經紀人對中央社記者表示，藝人與工作人員都已快篩，結果都是陰性，但會持續注意身體狀況。郭靜的經紀人告訴中央社記者，有和主辦單位確認過藝人與確診者足跡時間未重疊，目前也尚未收到相關單位通知，今天快篩結果是陰性。（編輯：張芷瑄）1110415

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