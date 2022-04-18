陳柏霖獲封健行魔人 響應世界地球月提倡森林保育

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）藝人陳柏霖今天出席記者會，以國家地理頻道的全球地球月保育大使身分亮相，呼籲關注森林保育重要性。他因主持節目「極島森林」深入台灣山林，體力好到獲封「健行魔人」。

為響應世界地球月，華特迪士尼與旗下國家地理頻道推出一系列多樣性物種保育、友善環境主題內容活動，今天舉辦記者會，並邀請擔任保育大使的「極島森林」主持人陳柏霖出席。

談到即將播出的「極島森林」，陳柏霖笑說，因錄製節目走到很多不常去的地方，讓他感覺格外渺小，也不斷思考要如何回饋土地。

不過陳柏霖強調，有些秘境確實有點危險，呼籲觀眾如果想去較危險的地方，一定要有嚮導帶路，也必須有好體力，才能克服天氣和路況。陳柏霖指出，不論登山、健走、健行都要先準備好，不能貿然前行，日常運動和鍛鍊就格外重要，像他一週就至少有3天訓練，體力好到被經紀人封為「健行魔人」。

陳柏霖分享，因為節目關係，他在嚮導帶領下吃到很多特別的植物，例如鼻涕果、腎蕨、月桂葉等，尤其新鮮的月桂葉吃起來，竟然有肉桂的味道，讓他增加許多野外知識。

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今天記者會上華特迪士尼台灣、香港及東南亞區總經理申大為透過影片宣布，將捐款給辜嚴倬雲植物保種中心，協助復育保育等級極危的桃紅蝴蝶蘭。桃紅蝴蝶蘭產自菲律賓和台灣蘭嶼與小蘭嶼，目前僅小蘭嶼殘存不到10株個體，辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維與「植物獵人」洪信介現場也帶來珍貴的植株，分享植物保育的重要性。

此外，國家地理頻道也與兩廳院、台北捷運公司合作，打造公益彩繪車廂，車廂設計帶入森林之美、24種台灣原生植物物種介紹，以及陳柏霖在「極島森林」中的帥氣身影。這部公益彩繪列車將於4月22日世界地球日當天起發車，為期一個月，邀請民眾一起關注森林保育，了解更多台灣美麗的原生植物。（編輯：張雅淨）1110418

響應世界地球月，華特迪士尼與旗下國家地理頻道推出一系列多樣性物種保育、友善環境主題內容活動，18日舉行記者會，邀請辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維（左起）、藝人陳柏霖與「植物獵人」洪信介手持瀕危的珍貴植物桃紅蝴蝶蘭現身。（國家地理提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月18日

響應世界地球月，迪士尼與旗下國家地理推出一系列關懷物種保育、友善環境主題節目，18日在國家戲劇院舉行記者會宣傳，邀請藝人陳柏霖（中）擔任全球地球月保育大使，與辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維（左）、「植物獵人」洪信介（右）出席分享植物保育的重要性。中央社記者裴禛攝 111年4月18日