2歲童染疫離世 徐佳瑩心碎改編兒歌「大象」網淚崩

（中央社記者王心妤台北19日電）國內今天新增一名2歲男童染疫過世個案。金曲歌后徐佳瑩在臉書發文喊心碎，盼同樣事情別再發生，她並改編兒歌「大象」，唱出「你是媽媽永遠的最愛，從此不會再害怕」，網友聽完淚崩。

徐佳瑩與導演比爾賈結婚後產下一子。對於中央流行疫情指揮中心公布2歲男童感染COVID-19重症死亡，徐佳瑩發文表示，身為母親很難不感同身受，希望不會再發生了，「小小的靈魂在臨走前看到自己臉上的呼吸器，會不會覺得很像大象，沒有爸媽抱抱會不會太害怕」。

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徐佳瑩也拍下改編兒歌「大象」的自彈自唱影片，歌詞中彷彿安慰孩子唱出：「那不是你真正的模樣；爸爸說不要害怕、來我的夢中抱抱；媽媽說你是最漂亮的小孩，轉身去玩吧，我永遠最愛的小孩。」曲末唱道：「大象、大象，你是媽媽永遠的最愛，從此不會再害怕，我們抱一抱。」

網友留言：「希望那孩子離開這世界的那一刻，記得的是爸爸媽媽曾經的、抱滿滿的擁抱」、「真的心疼，願孩子都能平安健康長大」。（編輯：張芷瑄）1110419