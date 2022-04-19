雲林1歲男嬰屬輕症 龍鳳胎姊姊及阿公都確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣19日新增8例本土確診，其中1名剛滿周歲的男嬰屬輕症，目前收治在負壓隔離病房治療，已匡列7人居家隔離，相關足跡完成清消。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣今天新增8例本土確診，雲林縣長張麗善線上說明，其中1名剛滿周歲的男嬰屬輕症，收治在負壓隔離病房治療，匡列7人，已知男嬰的阿公和龍鳳胎姊姊也確診。

張麗善今天在衛生局長曾春美陪同下召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會，說明今天新增案36700、36701、36703、37091、37559、37560、37878、37879。

張麗善表示，1歲男童案36703在9日與雙親、龍鳳胎姊姊一起到台中市參加抓周，男嬰13、16日在阿公家、14、15日在虎尾鎮住家，17日上午9時許曾去虎尾鎮小哉日日用餐，晚間出現發燒症狀，到醫院就醫PCR採檢確診。

張麗善說，男嬰病況穩定，目前在負壓隔離病房治療，Ct值13.2，已匡列7人居家隔離，其中男嬰的龍鳳胎姊姊和阿公採檢為陽性確診，目前尚未列入案號，資料明天公布。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在中央疫情記者會中說明，雲林縣男嬰出現咳嗽、發燒等症況，屬於輕症，目前在負壓隔離病房，是雲林目前最小的確診者個案，但並非全國最小的。（編輯：郭諭儒）1110419